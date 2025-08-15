Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ВИДЕО. Как Шахтер вдесятером мог выбить Панатинаикос, но... Штанга на 88-й
Лига Европы
15 августа 2025, 07:57
Невертон пробился после рикошета от защитника, но поразить ворота так и не сумел

14 августа состоялся ответный матч третьего раунда квалификации Лиги Европы 2025/26 между командами Шахтер и Панатинаикос [первый поединок – 0:0].

Встреча прошла на стадионе имени Хенрика Реймана в Кракове, Польша. Основное время игры и овертаймы завершились со счетом 0:0, все решилось в серии пенальти, где точнее оказались зеленые – 4:3.

С 82-й минуты горняки играли в меньшинстве после удаления Олега Очеретько. Но и вдесятером донецкий коллектив продолжал давить на ворота соперников и на 88-й едва не забил, создав, возможно, лучший момент за весь матч.

Тогда Винисиус Тобиас прострелил в штрафной площади и после рикошета Невертон пробил головой. Акцентированного удара из-за сложной позиции и отскока не получилось, а мяч попал в штангу. Вскоре Шахтер провел еще одну атаку – Алиссон Сантана опасно пробил низом, но мимо.

К слову, Невертон забил гол в первом тайме, однако тогда рефери отменил взятие ворот из-за офсайда.

видео Шахтер Донецк Панатинаикос Шахтер - Панатинаикос Невертон Лига Европы
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
