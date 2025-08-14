14 августа проходит ответный матч третьего раунда квалификации Лиги Европы 2025/26 между командами Шахтер и Панатинаикос.

Коллективы играют на стадионе имени Хенрика Реймана в польском городе Краков. Стартовый свисток прозвучал в 21:00 по Киеву.

На 38-й минуте Невертон поразил ворота соперников. Однако рефери зафиксировал положение вне игры.

После первого тайма счет 0:0. В первой игре Панатинаикос и Шахтер расписали нулевую ничью.

ФОТО. Шахтер забил Панатинаикосу в первом тайме, но гол не засчитали