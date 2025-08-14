Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФОТО. Шахтер забил Панатинаикосу в первом тайме, но гол не засчитали
Лига Европы
14 августа 2025, 22:01 |
Невертон поразил ворота соперников на 38-й минуте, однако судья зафиксировал офсайд

14 августа проходит ответный матч третьего раунда квалификации Лиги Европы 2025/26 между командами Шахтер и Панатинаикос.

Коллективы играют на стадионе имени Хенрика Реймана в польском городе Краков. Стартовый свисток прозвучал в 21:00 по Киеву.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

На 38-й минуте Невертон поразил ворота соперников. Однако рефери зафиксировал положение вне игры.

После первого тайма счет 0:0. В первой игре Панатинаикос и Шахтер расписали нулевую ничью.

По теме:
Определен потенциальный соперник Шахтера в квалификации Q4 Лиги конференций
Ответный матч Q3 Лиги Европы Шахтер – Панатинаикос перешел в овертаймы
Определен соперник киевского Динамо в квалификации Q4 Лиги Европы
Невертон Шахтер Донецк Панатинаикос офсайд (вне игры) Шахтер - Панатинаикос фото Лига Европы
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
