  Сезон 2024/25 стал историческим для Левандовски в составе Барселоны
Испания
15 августа 2025, 00:51
Сезон 2024/25 стал историческим для Левандовски в составе Барселоны

Поляк стал пятым игроком в истории клуба по интересному достижению

Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

Польский нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски является пятым игроком в истории клуба, который за сезон во всех соревнованиях забил более 40 голов.

Первым, кто отличился этим достижением, стал Мариано Мартин в сезоне 1942/43, однако Роберт может похвастаться тем, что сделал это в самом пожилом возрасте среди всех предшественников – в 36 лет и 231 день.

Игроки Барселоны, которые забивали 40+ голов за сезон

  • Мариано Мартин (Испания)
  • Роналдо (Бразилия)
  • Лионель Месси (Аргентина) – 10 сезонов по 40+ забитых мячей
  • Луис Суарес (Уругвай)
  • Роберт Левандовски (Польша)

Также в последней игре прошлого розыгрыша Ла Лиги против «Атлетика» польский нападающий оформил дубль и достиг отметки в 100 голов за «каталонцев» (147 поединков в течение трех лет).

По итогам сезона 2024/25 Левандовски принял участие в 52 матчах, в которых отличился 42 забитыми мячами и 3 ассистами. Также поляк завоевал три трофея с испанским клубом: чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.

Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу статистика Роберт Левандовски
