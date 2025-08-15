Сезон 2024/25 стал историческим для Левандовски в составе Барселоны

Польский нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски является пятым игроком в истории клуба, который за сезон во всех соревнованиях забил более 40 голов.

Первым, кто отличился этим достижением, стал Мариано Мартин в сезоне 1942/43, однако Роберт может похвастаться тем, что сделал это в самом пожилом возрасте среди всех предшественников – в 36 лет и 231 день.

Игроки Барселоны, которые забивали 40+ голов за сезон

Мариано Мартин (Испания)

Роналдо (Бразилия)

Лионель Месси (Аргентина) – 10 сезонов по 40+ забитых мячей

Луис Суарес (Уругвай)

Роберт Левандовски (Польша)

Также в последней игре прошлого розыгрыша Ла Лиги против «Атлетика» польский нападающий оформил дубль и достиг отметки в 100 голов за «каталонцев» (147 поединков в течение трех лет).

По итогам сезона 2024/25 Левандовски принял участие в 52 матчах, в которых отличился 42 забитыми мячами и 3 ассистами. Также поляк завоевал три трофея с испанским клубом: чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.