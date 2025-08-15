Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
ФОТО. Гордость! Сильные слова жены Забарного после трансфера мужа

Ангелина Забарная впечатлена успехом мужа и его жертвами на пути к ПСЖ

Ангелина Забарная, жена новичка ПСЖ Ильи Забарного, опубликовала фото и видео с первого дня в парижском клубе.

Украинская красавица поделилась фото и видео атмосферы первых шагов своего мужа в новом клубе и показала работу клуба изнутри.

Ангелина очень гордится этим трансфером Ильи, сопроводив свои публикации следующими словами:

«Некоторые моменты еще впереди, но мое сердце уже бьется быстрее… Я с нетерпением жду дня, когда ты выйдешь на мировую сцену, чтобы представить нашу Украину. Уже сейчас меня переполняют гордость и благодарность».

«Гордость — это даже не то слово. Это та самая гордость, что растет, когда видишь, как тот, кого ты любишь, годами работал, чтобы оказаться здесь.

Мы были всего лишь двумя детьми, идущими домой из школы, не зная, куда приведет нас жизнь. Зная лишь одно – мы пройдём все вместе.

Я видела ранние утра, жертвы и то, как ты превращал испытания в ступени к успеху.

И сегодня, когда ты вступаешь в новую главу своей истории, я вижу того мальчика, которого когда-то знала, и мужчину, которым ты стал, – и люблю их обоих безмерно!

Я благодарна, что была рядом на каждом шагу, и не могу дождаться, чтобы увидеть, что будет дальше», – Ангелина подчеркивает силу их любви и все старания мужа на пути к контракту с ПСЖ – действующим обладателем кубка Лиги чемпионов.

По теме:
ФОТО. Старший сын Бекхэма поругался с родителями из-за своей жены
Защитник ПСЖ стал самым титулованным игроком до 23 лет в истории футбола
Суперкубок УЕФА стал для Энрике восьмым трофеем в составе ПСЖ
Максим Лапченко Источник: Instagram
