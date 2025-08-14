Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Полесье пропустило в конце первого тайма в Венгрии
Лига конференций
14 августа 2025, 20:45 | Обновлено 14 августа 2025, 21:18
ВИДЕО. Полесье пропустило в конце первого тайма в Венгрии

На 39-й минуте для хозяев поля отличился Янош Сабо

Житомирское Полесье продолжает выступление в квалификации Q3 Лиги конференций 2025/26.

14 августа в 20:00 на арене в городе Пакш встречаются житомирское Полесье и венгерский Пакш.

Первый матч неделей ранее завершился уверенной победой подопечных Руслана Ротаня (3:0).

Полесье пропустило в конце первого тайма в Венгрии. На 39-й минуте для хозяев поля отличился Янош Сабо (1:0).

ГОЛ! 1:0. Янош Сабо, 39 мин

