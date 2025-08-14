Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Букмекеры назвали победителя ответного матча Q3 ЛЕ Шахтер – Панатинаикос
Лига Европы
Букмекеры назвали победителя ответного матча Q3 ЛЕ Шахтер – Панатинаикос

Горняки начнут вторую игру третьего раунда квалификации Лиги Европы 14 августа в 21:00

Букмекеры назвали победителя ответного матча Q3 ЛЕ Шахтер – Панатинаикос
Коллаж Sport.ua

14 августа состоится ответный матч третьего раунда квалификации Лиги Европы 2025/26 между командами Шахтер (Украина) и Панатинаикос (Греция) [первый поединок – 0:0].

Поединок пройдет на стадионе имени Хенрика Реймана в Кракове, Польша. Время начала встречи – 21:00 по Киеву.

Перед стартом игры букмекерские конторы обновили актуальные коэффициенты. Фаворитами считаются горняки, на победу которых можно поставить по 1.81.

Ничья расценивается в 3.60. Котировки на викторию Панатинаикоса составляют 4.80.

На то, что в Q4 еврокубка пройдет Шахтер, можно поставить с коэффициентом 1.36. Шансы греческого коллектива на выход в следующий раунд отбора котируются по 3.15.

Основные коэффициент на ответный матч Q3 Лиги Европы Шахтер – Панатинаикос:

  • Победа Шахтера – 1.80
  • Ничья – 3.60
  • Победа Панатинаикоса – 4.80
  • Тотал больше 2.5 – 2.01
  • Обе забьют – 1.90

Кто выйдет в Q4 ЛЕ: Шахтер или Панатинаикос?

  • Шахтер – 1.36
  • Панатинаикос – 3.15

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Комментарии
Bahus
3.15 дуже щедро , бачиться 1.6 на 2.1 . Всеодно люди не робіть ставок труселя останні програєте
sres2016
За ОЗ дають 1.90. Можна ризикнути
Весняна Сова
Ставте напрозiд ПАО не прогадаєте. Занадто високий коєф 3.15 . Невиданна щедрість від буків. Вони там не вкурсі що Кевіна , Єгіналдо, Траоре не буде. Невертон, Тобіас , Педріньо , Гомес в занадно жахливій формі
