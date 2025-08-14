Букмекеры назвали победителя ответного матча Q3 ЛЕ Шахтер – Панатинаикос

14 августа состоится ответный матч третьего раунда квалификации Лиги Европы 2025/26 между командами Шахтер (Украина) и Панатинаикос (Греция) [первый поединок – 0:0].

Поединок пройдет на стадионе имени Хенрика Реймана в Кракове, Польша. Время начала встречи – 21:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Перед стартом игры букмекерские конторы обновили актуальные коэффициенты. Фаворитами считаются горняки, на победу которых можно поставить по 1.81.

Ничья расценивается в 3.60. Котировки на викторию Панатинаикоса составляют 4.80.

На то, что в Q4 еврокубка пройдет Шахтер, можно поставить с коэффициентом 1.36. Шансы греческого коллектива на выход в следующий раунд отбора котируются по 3.15.

Основные коэффициент на ответный матч Q3 Лиги Европы Шахтер – Панатинаикос:

Победа Шахтера – 1.80

Ничья – 3.60

Победа Панатинаикоса – 4.80

Тотал больше 2.5 – 2.01

Обе забьют – 1.90

Кто выйдет в Q4 ЛЕ: Шахтер или Панатинаикос?