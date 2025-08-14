Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Андрусв АРАУХО: «Это очень важный этап в моей жизни»
Украина. Премьер лига
14 августа 2025, 12:25
0

Андрусв АРАУХО: «Это очень важный этап в моей жизни»

Полузащитник прокомментировал свой переход в «Кривбасс»

Андрусв АРАУХО: «Это очень важный этап в моей жизни»
ФК Кривбасс. Андрусв Араухо

Венесуэльский полузащитник Андрусв Араухо прокомментировал свой переход в криворожский «Кривбасс».

– Каковы были ваши первые впечатления после прибытия в Украину и знакомства с командой?

– Для меня это была настоящая мечта. Я всегда хотел приехать в Европу и играть здесь. Уверен, попал в действительно большой клуб. Приехал с твердым убеждением, что смогу внести здесь свой вклад в достижение серьезных результатов. У нас очень молодая команда, но с огромным желанием соревноваться. Почему бы не вывести «Кривбас» на международную арену? Это – моя цель.

– Знаете ли вы что-нибудь о «Кривбассе» до перехода? Как отреагировали на предложение?

– Если честно, это была мечта. И для меня, и для моей семьи. Мы долго работали ради этого момента. Благодаря скромности, упорному труду и вере это стало возможным. Я всегда ставлю преданность клубу на первое место. Да, я разговаривал с несколькими игроками команды перед трансфером. Они рассказали мне о городе – Кривом Роге. Он действительно очень хороший, красивый. Я рад, что оказался именно здесь.

– Как вы оцениваете свой игровой стиль? В чем ваша главная сила как игрока?

– Я очень агрессивный игрок. Хорошо играю в отборе, всегда заряжен энергией и стараюсь «заразить» ею всю команду. Но для этого нужен коллектив – сплоченная группа, которая готова работать вместе для достижения результата. И здесь с этим нет проблем.

– Что бы вы хотели сказать болельщикам «Кривбасса»?

– Привет всем! Я – Андрусв Араухо, новый игрок «Кривбасса», и я очень рад быть здесь. Надеюсь, что мы вместе пройдем через много важных моментов. Жду встреч с вами на стадионе!

– Какие цели ставите перед собой на этот сезон и чего ожидаете от нового этапа в карьере?

– Моя главная цель – выступать с Клубом в международных турнирах и оставить здесь свой след. Хочу, чтобы этот этап карьеры был плодотворным и благословенным. Надеюсь, что мне удастся достичь многого важного как для себя, так и для Клуба. Это очень важный этап в моей жизни. Я хочу закрепиться в Европе, помочь «Кривбассу» расти и сам постоянно развиваться – как игрок и как человек.

– Знаете ли кого-нибудь из игроков «Кривбасса» до перехода? Общались ли с кем-нибудь перед принятием решения?

– Да, конечно. Я уже встречался со многими из них – играл с ними еще в Венесуэле. Некоторые из ребят помогли мне адаптироваться, в частности Глейкер Мендоза и Карлос Парако. Они действительно поддержали меня в первые дни. Мы все здесь с одной целью – помочь «Кривбассу» достичь максимума.

Андрусв Араухо Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Вус Источник: ФК Кривбасс
