Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Первый тренер Забарного удивил мнением о переходе Ильи в ПСЖ
Франция
14 августа 2025, 11:35 | Обновлено 14 августа 2025, 11:40
1631
0

Первый тренер Забарного удивил мнением о переходе Ильи в ПСЖ

Юрий Теплицкий считает, что в АПЛ защитнику было бы легче

14 августа 2025, 11:35 | Обновлено 14 августа 2025, 11:40
1631
0
Первый тренер Забарного удивил мнением о переходе Ильи в ПСЖ
ФК ПСЖ. Илья Забарный

Юрий Теплицкий, первый тренер центрального защитника Ильи Забарного, отреагировал на переход украинца во французский «Пари Сен-Жермен»:

«Возможно, в АПЛ для Ильи Забарного было бы немного легче, он все-таки уже знает этот чемпионат, знает больше команды и, возможно, было бы немного легче. Не нужно было бы времени на адаптацию, а здесь новый чемпионат, но я уверен, что адаптируется, возможно даже и не будет заметно этой адаптации.

В Лиге 1 высокий уровень, а тренируясь под руководством такого тренера и рядом с такими игроками, как в «ПСЖ», я думаю, Илья будет быстро прогрессировать и однозначно в кратчайшие сроки станет основным игроком этой команды».

По теме:
Арсенал оценивает предложение известного клуба по Зинченко. Названа сумма
Нашли нового вингера. Рома начала переговоры с клубом АПЛ
Игрок Ливерпуля стал трансферной целью Кристал Пэлас. Он заменит Эзе
трансферы Борнмут ПСЖ трансферы АПЛ трансферы Лиги 1 Илья Забарный
Дмитрий Вус Источник: Футбол 2.0
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЗИНЧЕНКО: «Жена не хочет меня расстраивать. Но маска сползает»
Футбол | 13 августа 2025, 20:51 2
ЗИНЧЕНКО: «Жена не хочет меня расстраивать. Но маска сползает»
ЗИНЧЕНКО: «Жена не хочет меня расстраивать. Но маска сползает»

Александр – о поддержке Влады из-за проблем в «Арсенале»

Суперзвезда ПСЖ отреагировал на трансфер Забарного
Футбол | 13 августа 2025, 21:27 0
Суперзвезда ПСЖ отреагировал на трансфер Забарного
Суперзвезда ПСЖ отреагировал на трансфер Забарного

Нуну Мендеш – о переходе Ильи и Люки Шевалье

ЧИСОРА: «Его сильно побьют. Те, кто сделал этот бой, должны сесть в тюрьму»
Бокс | 14.08.2025, 09:14
ЧИСОРА: «Его сильно побьют. Те, кто сделал этот бой, должны сесть в тюрьму»
ЧИСОРА: «Его сильно побьют. Те, кто сделал этот бой, должны сесть в тюрьму»
Шахтер Донецк – Панатинаикос. Прогноз на матч квалификации Лиги Европы
Футбол | 14.08.2025, 09:22
Шахтер Донецк – Панатинаикос. Прогноз на матч квалификации Лиги Европы
Шахтер Донецк – Панатинаикос. Прогноз на матч квалификации Лиги Европы
Места заняты. Проданы все билеты на матч УПЛ Верес – Шахтер
Футбол | 14.08.2025, 11:43
Места заняты. Проданы все билеты на матч УПЛ Верес – Шахтер
Места заняты. Проданы все билеты на матч УПЛ Верес – Шахтер
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Забарный за большие деньги перешел в ПСЖ
ОФИЦИАЛЬНО. Забарный за большие деньги перешел в ПСЖ
12.08.2025, 11:01 126
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Он просто зверь, такого боксера больше никогда не будет»
Майк ТАЙСОН: «Он просто зверь, такого боксера больше никогда не будет»
13.08.2025, 00:21 1
Бокс
У Шовковского есть просьба после фиаско Динамо. Все зависит от Суркиса
У Шовковского есть просьба после фиаско Динамо. Все зависит от Суркиса
13.08.2025, 09:57 26
Футбол
Борнмут обратился к Забарному после перехода украинца в ПСЖ
Борнмут обратился к Забарному после перехода украинца в ПСЖ
12.08.2025, 11:53 2
Футбол
ФОТО. Первая встреча Забарного с Сафоновым. Оба тренировались вместе
ФОТО. Первая встреча Забарного с Сафоновым. Оба тренировались вместе
13.08.2025, 01:52 28
Футбол
Хацкевич нашел виновного в поражении Динамо от Пафоса
Хацкевич нашел виновного в поражении Динамо от Пафоса
13.08.2025, 11:37 4
Футбол
Для Усика нашли соперника. Их бой продаст весь стадион
Для Усика нашли соперника. Их бой продаст весь стадион
12.08.2025, 09:12 15
Бокс
Эдди ХИРН: «Это самый большой бой в боксе. Он проиграет и навсегда уйдет»
Эдди ХИРН: «Это самый большой бой в боксе. Он проиграет и навсегда уйдет»
13.08.2025, 08:44 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем