Первый тренер Забарного удивил мнением о переходе Ильи в ПСЖ

Юрий Теплицкий, первый тренер центрального защитника Ильи Забарного, отреагировал на переход украинца во французский «Пари Сен-Жермен»:

«Возможно, в АПЛ для Ильи Забарного было бы немного легче, он все-таки уже знает этот чемпионат, знает больше команды и, возможно, было бы немного легче. Не нужно было бы времени на адаптацию, а здесь новый чемпионат, но я уверен, что адаптируется, возможно даже и не будет заметно этой адаптации.

В Лиге 1 высокий уровень, а тренируясь под руководством такого тренера и рядом с такими игроками, как в «ПСЖ», я думаю, Илья будет быстро прогрессировать и однозначно в кратчайшие сроки станет основным игроком этой команды».