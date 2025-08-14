ФОТО. ПСЖ выиграл Суперкубок УЕФА
Смотрите фотографии матча за Суперкубок УЕФА
13 августа прошел матч за Суперкубок УЕФА между командами ПСЖ (Франция) и Тоттенхэм (Англия).
Поединок прошел на стадионе Дачия Арена в Удине (Италия). Трофей выиграли парижане.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Голы за «шпор» забили Микки ван де Вен и Кристиан Ромеро. Парижане отыграли один гол на 85-й. Счет 1:2 в матче сделал Ли Кан Ин. А на 90+4 суперкамбэк парижанам подарил гол Гонсалу Рамуша.
По регламенту турнира в случае ничьей в основное время команды пробивали пенальти. В серии одиннадцатиметровых точнее были парижане – 4:3.
Смотрите фотографии матча за Суперкубок УЕФА.
ФОТО. ПСЖ выиграл Суперкубок УЕФА
ФОТО. ПСЖ виграв Суперкубок УЄФА
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
13 августа парижане оформили камбек против Тоттенхэма и вырвали титул в серии пенальти
История из украинского футбола стала виральной в английских медиа