ФОТО. ПСЖ выиграл Суперкубок УЕФА

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Суперкубок УЕФА
14 августа 2025, 08:20 |
Смотрите фотографии матча за Суперкубок УЕФА

Getty Images/Global Images Ukraine

13 августа прошел матч за Суперкубок УЕФА между командами ПСЖ (Франция) и Тоттенхэм (Англия).

Поединок прошел на стадионе Дачия Арена в Удине (Италия). Трофей выиграли парижане.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Голы за «шпор» забили Микки ван де Вен и Кристиан Ромеро. Парижане отыграли один гол на 85-й. Счет 1:2 в матче сделал Ли Кан Ин. А на 90+4 суперкамбэк парижанам подарил гол Гонсалу Рамуша.

По регламенту турнира в случае ничьей в основное время команды пробивали пенальти. В серии одиннадцатиметровых точнее были парижане – 4:3.

Смотрите фотографии матча за Суперкубок УЕФА.

Тоттенхэм Суперкубок УЕФА ПСЖ Илья Забарный ПСЖ - Тоттенхэм
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
