Трансфер все ближе. Моуриньо убедил Зинченко перейти в Фенербахче

Украинский защитник лондонского Арсенала Александр Зинченко может продолжить карьеру в турецком Фенербахче, сообщает Sabah.

По информации источника, главный тренер стамбульского клуба Жозе Моуриньо убедил 28-летнего игрока канониров присоединиться к его команде.

Теперь Фенербахче будет пытаться договориться с Арсеналом об уменьшении запросов лондонцев относительно суммы трансфера украинца, оцениваемого в 20 млн евро.