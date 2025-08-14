Англия14 августа 2025, 07:34 | Обновлено 14 августа 2025, 08:11
565
0
Трансфер все ближе. Моуриньо убедил Зинченко перейти в Фенербахче
Украинский защитник готов покинуть лондонский Арсенал
14 августа 2025, 07:34 | Обновлено 14 августа 2025, 08:11
565
0
Украинский защитник лондонского Арсенала Александр Зинченко может продолжить карьеру в турецком Фенербахче, сообщает Sabah.
По информации источника, главный тренер стамбульского клуба Жозе Моуриньо убедил 28-летнего игрока канониров присоединиться к его команде.
Теперь Фенербахче будет пытаться договориться с Арсеналом об уменьшении запросов лондонцев относительно суммы трансфера украинца, оцениваемого в 20 млн евро.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 14 августа 2025, 06:51 1
Проход в плей-офф практически в кармане, нужно только не наделать глупых ошибок
Футбол | 13 августа 2025, 11:37 4
Бывший тренер киевлян не одобрил игру Руслана Нещерета
Футбол | 13.08.2025, 12:23
Футбол | 14.08.2025, 07:05
Футбол | 13.08.2025, 08:16
Комментарии 0
Популярные новости
12.08.2025, 23:06 5
12.08.2025, 09:12 15
13.08.2025, 01:52 27
12.08.2025, 11:53 1
12.08.2025, 21:57 367
13.08.2025, 09:57 25
13.08.2025, 08:44 1
12.08.2025, 08:42