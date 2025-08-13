Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Зинченко определился с планами на будущее. В Арсенале будут разочарованы
Англия
13 августа 2025, 23:40
Зинченко определился с планами на будущее. В Арсенале будут разочарованы

Александр рассчитывает отыграть в Лондоне еще один сезон

Зинченко определился с планами на будущее. В Арсенале будут разочарованы
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Украинский защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко рассчитывает отработать свой контракт с «канонирами» до конца, сообщает журналист The Athletic Джеймс Макниколас.

«Александр Зинченко может уйти до дедлайна трансферного окна, хотя украинский футболист рассматривает возможность доиграть последний год своего контракта с «Арсеналом» и перейти в другой клуб на правах свободного агента в 2026 году. «Арсенал», конечно же, отдал бы предпочтение продаже в текущее трансферное окно», – сообщил Макниколас в своей колонке для The Athletic.

В прошлом сезоне Зинченко сыграл за «канониров» 23 матча и отметился 1 голом и 1 результативной передачей. Контракт Александра с лондонским клубом рассчитан до лета 2026 года. Рыночная трансферная стоимость украинца составляет 20 млн евро.

Александр Зинченко Арсенал Лондон трансферы трансферы АПЛ Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
