Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Александр ЗИНЧЕНКО: «Мне было очень больно это слышать. Стало стыдно»
Англия
14 августа 2025, 14:24
Александр ЗИНЧЕНКО: «Мне было очень больно это слышать. Стало стыдно»

Александр рассказал один из случаев в матче АПЛ

Александр ЗИНЧЕНКО: «Мне было очень больно это слышать. Стало стыдно»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Футболист лондонского «Арсенала» Александр Зинченко рассказал историю из одного из матчей Английской Премьер-лиги, который провел на скамье запасных, что не очень понравилось дочерям Александра.

«Однажды Влада взяла дочерей на матч. Ева, старшая, которой три с половиной года, сказала Лее: «Смотри, вот отец». Лея смотрит по всему полю, но не может найти меня. А потом Ева указала пальцем и сказала: «Нет, он не играет. Он на скамье запасных».

Мне было очень больно это слышать. Мне стало стыдно. Я рад, что девочки еще не достигли того возраста, когда они контактируют с социальными сетями – им не приходится читать гадости о своем отце, который больше не может попасть в команду Арсенала», – сказал Зинченко.

Ранее сообщалось, что 30-кратный чемпион своей страны нацелился на топового украинского игрока

По теме:
Благородный шаг. Игроки Челси пожертвуют средства жене погибшего Жоты
Арсенал оценивает предложение известного клуба по Зинченко. Названа сумма
Нашли нового вингера. Рома начала переговоры с клубом АПЛ
Александр Зинченко Арсенал Лондон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Олег Вахоцкий Источник: The Athletic
Комментарии 7
gusev80 .
Ну придется объяснить что папа может выходить на поле, только придется жить в другой стране, учить другой язык и на вот это мороженко у нас больше не хватит денежек, придется покупать другое, попроще. Ну в принципе это и так и так произойдет, так что можно начинать подготовку. 
Ответить
+4
Мен Петров
Його проблеми пересічним громадянам.
Ответить
+3
umnuy2
иногда конечно зина перегибает ну зачем это говорить.фигня какая-то.
Можно ещё сказать что мне очень стыдно что я не призедент США или не миллиардер Илон Маск...на лавке он стыдно ему перез трёхлетним ребёнком
Проблема конечно куда там нам---теперь челик по психотерапевтам ходить будет
Ответить
+2
Maks23
Да иди в другую команду на меньшию зарплату да будешь играть стабильно..
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
Dmytro Koval
Стыдно вбухать кучу бабла в пивной ресторан в Киеве и быстро понять что он убыточен , потом выставить его на продажу за такие деньги - что никто его не выкупит. О футболе Зина думать нужно а не о сомнительном бизнесе, тепер маємо - те що маємо
Ответить
0
Людмила Павловська
Та не бери до голови. 
Ответить
0
