Александр ЗИНЧЕНКО: «Мне было очень больно это слышать. Стало стыдно»

Футболист лондонского «Арсенала» Александр Зинченко рассказал историю из одного из матчей Английской Премьер-лиги, который провел на скамье запасных, что не очень понравилось дочерям Александра.

«Однажды Влада взяла дочерей на матч. Ева, старшая, которой три с половиной года, сказала Лее: «Смотри, вот отец». Лея смотрит по всему полю, но не может найти меня. А потом Ева указала пальцем и сказала: «Нет, он не играет. Он на скамье запасных».

Мне было очень больно это слышать. Мне стало стыдно. Я рад, что девочки еще не достигли того возраста, когда они контактируют с социальными сетями – им не приходится читать гадости о своем отце, который больше не может попасть в команду Арсенала», – сказал Зинченко.

