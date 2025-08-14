Защитник Тоттенхэма: «Трудно смириться с этим, ведь мы так хорошо играли»

Защитник лондонского Тоттенхэма Кевин Дансо поделился эмоциями после матча своей команды против французского ПСЖ в Суперкубке УЕФА, где «шпоры» уступили в серии пенальти.

«Мы играли против одной из лучших команд мира и создали много моментов. В конце они забили два хороших гола, но мы могли их не допустить, поэтому сейчас нам очень досадно.

Трудно смириться с этим, ведь мы так хорошо выполняли свой план на игру», – лаконично сказал Дансо, не скрывая печали.

