  Защитник Тоттенхэма: «Трудно смириться с этим, ведь мы так хорошо играли»
Суперкубок УЕФА
14 августа 2025, 04:47
Защитник Тоттенхэма: «Трудно смириться с этим, ведь мы так хорошо играли»

Кевин Дансо разочарован поражением от французского ПСЖ

Защитник Тоттенхэма: «Трудно смириться с этим, ведь мы так хорошо играли»
Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин Дансо

Защитник лондонского Тоттенхэма Кевин Дансо поделился эмоциями после матча своей команды против французского ПСЖ в Суперкубке УЕФА, где «шпоры» уступили в серии пенальти.

«Мы играли против одной из лучших команд мира и создали много моментов. В конце они забили два хороших гола, но мы могли их не допустить, поэтому сейчас нам очень досадно.

Трудно смириться с этим, ведь мы так хорошо выполняли свой план на игру», – лаконично сказал Дансо, не скрывая печали.

На нашем сайте доступен обзор матча ПСЖ – Тоттенхэм, где новый клуб Забарного совершил нереальный камбэк.

