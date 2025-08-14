Стало известно, сколько заработал ПСЖ за выигранный Суперкубок УЕФА
13 августа парижане оформили камбек против Тоттенхэм и вырвали титул в серии пенальти
13 августа состоялся матч за Суперкубок УЕФА 2025 между командами ПСЖ (Франция) и Тоттенхэм (Англия).
Поединок прошел в итальянском городе Удине. Основное время игры завершилось со счетом 2:2, а в серии пенальти точнее оказались парижане – 4:3.
Каждая из команд получила по 4 миллиона евро. А ПСЖ заработал дополнительные 1.1 млн за выигранный трофей.
Подопечные Луиса Энрике были в шаге от фиаско – до 85-й минуты они уступали 0:2. Но благодаря голам Ли Кан Ина (84) и Гонсалу Рамуша (90+4) спасли встречу.
ПСЖ в сезоне 2024/25 стал чемпионом Франции, завоевал национальный Кубок и стал победителем Лиги чемпионов. В середине июле французский гранд также сыграл в финале клубного чемпионата мира 2025, где уступил лондонскому Челси (0:3).
Видеообзор матча ПСЖ – Тоттенхэм – 2:2 (пен. 4:3)
