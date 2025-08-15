ФЕРГЮСОН: «Этот футболист допустил только одну ошибку за 10 лет»

Легендарный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон похвалил бывшего футболиста клуба Дэниса Ирвина.

«Честно говоря, я бы сказал, что Денис Ирвин был бы единственным, кто гарантированно попал бы в любой состав «Манчестер Юнайтед». Он был таким быстрым и ловким, сообразительным. Никогда не подводил. О нем никогда не было плохой рекламы.

Однажды в игре с «Арсеналом» он сделал плохой пас назад на последней минуте, и Бергкамп вышел и забил. После игры меня спросили: «Вы, наверное, разочарованы этим пасом назад». Я сказал: «Ну, одна ошибка за 10 лет — это не так уж и плохо». Он был невероятным игроком», — сказал Алекс Фергюсон.

