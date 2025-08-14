Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Определен лучший вратарь планеты. Куртуа – 3-й. А кто лидер?
Англия
Определен лучший вратарь планеты. Куртуа – 3-й. А кто лидер?

GiveMeSport обнародовал интересный рейтинг

Определен лучший вратарь планеты. Куртуа – 3-й. А кто лидер?
GiveMeSport

Авторитетный британский портал GiveMeSport обновил рейтинг лучших вратарей в мире на данный момент.

Лидирует в списке вратарь «Ливерпуля» Алиссон. За ним разместились испанский голкипер «Арсенала» Давид Райя, а бельгийский вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа занял третью позицию.

Вратарь мадридского «Атлетико» Ян Облак – 5-й. Опередил его Джанлуиджи Доннарумма, который пока является игроком «ПСЖ».

В десятку рейтинга также попали Ян Зоммер, Эмилиано Мартинес, Майк Меньян, Грегор Кобель и Жоан Гарсия.

В рейтинге от Give Me Sport, который состоит из 20 вратарей, места для украинских киперов не нашлось.

Ранее портал Give Me Sport обнародовал рейтинг лучших форвардов в истории футбола.

10 лучших голкиперов в мире от Give Me Sport

  1. Алиссон
  2. Давид Райя
  3. Тибо Куртуа
  4. Ян Облак
  5. Джанлуиджи Доннарумма
  6. Ян Зоммер
  7. Эмилиано Мартинес
  8. Майк Меньян
  9. Грегор Кобель
  10. Жоан Гарсия
saltim
Полная хрень!
Куртуа
Донарумма
Алиссон
А дальше как хотите ставбьте
