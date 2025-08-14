Определен лучший вратарь планеты. Куртуа – 3-й. А кто лидер?

Авторитетный британский портал GiveMeSport обновил рейтинг лучших вратарей в мире на данный момент.

Лидирует в списке вратарь «Ливерпуля» Алиссон. За ним разместились испанский голкипер «Арсенала» Давид Райя, а бельгийский вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа занял третью позицию.

Вратарь мадридского «Атлетико» Ян Облак – 5-й. Опередил его Джанлуиджи Доннарумма, который пока является игроком «ПСЖ».

В десятку рейтинга также попали Ян Зоммер, Эмилиано Мартинес, Майк Меньян, Грегор Кобель и Жоан Гарсия.

В рейтинге от Give Me Sport, который состоит из 20 вратарей, места для украинских киперов не нашлось.

10 лучших голкиперов в мире от Give Me Sport