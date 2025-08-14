Определен лучший вратарь планеты. Куртуа – 3-й. А кто лидер?
GiveMeSport обнародовал интересный рейтинг
Авторитетный британский портал GiveMeSport обновил рейтинг лучших вратарей в мире на данный момент.
Лидирует в списке вратарь «Ливерпуля» Алиссон. За ним разместились испанский голкипер «Арсенала» Давид Райя, а бельгийский вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа занял третью позицию.
Вратарь мадридского «Атлетико» Ян Облак – 5-й. Опередил его Джанлуиджи Доннарумма, который пока является игроком «ПСЖ».
В десятку рейтинга также попали Ян Зоммер, Эмилиано Мартинес, Майк Меньян, Грегор Кобель и Жоан Гарсия.
В рейтинге от Give Me Sport, который состоит из 20 вратарей, места для украинских киперов не нашлось.
Ранее портал Give Me Sport обнародовал рейтинг лучших форвардов в истории футбола.
10 лучших голкиперов в мире от Give Me Sport
- Алиссон
- Давид Райя
- Тибо Куртуа
- Ян Облак
- Джанлуиджи Доннарумма
- Ян Зоммер
- Эмилиано Мартинес
- Майк Меньян
- Грегор Кобель
- Жоан Гарсия
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Смотрите видеообзор ответного матча Q3 Лиги Европы 2025/26
Поединок состоится 14 августа и начнется в 21:00 по Киеву
Куртуа
Донарумма
Алиссон
А дальше как хотите ставбьте