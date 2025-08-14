«Они его выгонят». Экс-вратарь клуба Лиги 1 – о Забарном и Сафонове

Бывший вратарь национальной сборной Украины и французского «Сент-Этьена» Максим Левицкий высказался о ситуации украинского защитника Ильи Забарного и российского вратаря Матвея Сафонова в составе «Пари Сен-Жермен»:

– Не могу не спросить вас напоследок о россиянине Матвее Сафонове. «ПСЖ» попрощается с ним или это все был блеф, что ради Забарного россиянина готовы выгнать и все такое?

– Я подписан на многие французские спортивные СМИ в социальных сетях. И на днях в Le Parisien прочитал, что «ПСЖ» уже приобрел вратаря «Лилля» Люка Шевалье. Сначала подумал: а зачем? Есть же Доннарумма и вот этот россиянин. И через мгновение понял – «ПСЖ» выгонит Сафонова и все это не слухи, скорее всего.

