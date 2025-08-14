Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Они его выгонят». Экс-вратарь клуба Лиги 1 – о Забарном и Сафонове
Франция
14 августа 2025, 13:06 |
1271
3

«Они его выгонят». Экс-вратарь клуба Лиги 1 – о Забарном и Сафонове

Максим Левицкий считает, что у Ильи не будет проблем с россиянином

14 августа 2025, 13:06 |
1271
3
«Они его выгонят». Экс-вратарь клуба Лиги 1 – о Забарном и Сафонове
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший вратарь национальной сборной Украины и французского «Сент-Этьена» Максим Левицкий высказался о ситуации украинского защитника Ильи Забарного и российского вратаря Матвея Сафонова в составе «Пари Сен-Жермен»:

– Не могу не спросить вас напоследок о россиянине Матвее Сафонове. «ПСЖ» попрощается с ним или это все был блеф, что ради Забарного россиянина готовы выгнать и все такое?

– Я подписан на многие французские спортивные СМИ в социальных сетях. И на днях в Le Parisien прочитал, что «ПСЖ» уже приобрел вратаря «Лилля» Люка Шевалье. Сначала подумал: а зачем? Есть же Доннарумма и вот этот россиянин. И через мгновение понял – «ПСЖ» выгонит Сафонова и все это не слухи, скорее всего.

Ранее стало известно, как окружение Сафонова отреагировало на трансфер Забарного в «ПСЖ».

По теме:
Маркиньос выиграл свой 38-й трофей в карьере. У кого больше?
В ПСЖ отреагировали неожиданный поступок капитана. Это касается Забарного
Суперкубок УЕФА летит в Париж. Каким по счету стал этот трофей для ПСЖ?
Илья Забарный Матвей Сафонов Максим Левицкий ПСЖ чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция)
Дмитрий Вус Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Гусев может сменить Шовковского во главе Динамо из-за фиаско в ЛЧ
Футбол | 13 августа 2025, 17:07 126
Гусев может сменить Шовковского во главе Динамо из-за фиаско в ЛЧ
Гусев может сменить Шовковского во главе Динамо из-за фиаско в ЛЧ

На тренерском мостике «бело-синих» могут произойти изменения

Пакш – Полесье. Прогноз и анонс на ответный матч раунда Q3 ЛК
Футбол | 14 августа 2025, 14:05 5
Пакш – Полесье. Прогноз и анонс на ответный матч раунда Q3 ЛК
Пакш – Полесье. Прогноз и анонс на ответный матч раунда Q3 ЛК

Проход в плей-офф практически в кармане, нужно только не наделать глупых ошибок

Динамо приняло решение по Шовковскому после катастрофы от Пафоса
Футбол | 13.08.2025, 18:44
Динамо приняло решение по Шовковскому после катастрофы от Пафоса
Динамо приняло решение по Шовковскому после катастрофы от Пафоса
Итоги жеребьевки 1/32 финала Кубка Украины. Уже вступают в игру клубы УПЛ
Футбол | 13.08.2025, 16:00
Итоги жеребьевки 1/32 финала Кубка Украины. Уже вступают в игру клубы УПЛ
Итоги жеребьевки 1/32 финала Кубка Украины. Уже вступают в игру клубы УПЛ
Руководство Реала в шоке. Лунин может уйти в титулованный клуб
Футбол | 14.08.2025, 09:10
Руководство Реала в шоке. Лунин может уйти в титулованный клуб
Руководство Реала в шоке. Лунин может уйти в титулованный клуб
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
КостаПінту
а вигнали Донаруму
Ответить
+4
MaximusOne
Інтересно, а хтось питався в керівників ПСЖ, і ті сказали що його виженуть, чи самі придумали ? наша преса як Дон Кіхот.
Ответить
0
OKs100
Если купят ещё одного вратаря, тогда выгонят, а если нет то нет. 
Ответить
0
Популярные новости
ФОТО. Первая встреча Забарного с Сафоновым. Оба тренировались вместе
ФОТО. Первая встреча Забарного с Сафоновым. Оба тренировались вместе
13.08.2025, 01:52 28
Футбол
Борнмут решил купить на место Забарного известного украинского футболиста
Борнмут решил купить на место Забарного известного украинского футболиста
14.08.2025, 07:17 21
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Забарный за большие деньги перешел в ПСЖ
ОФИЦИАЛЬНО. Забарный за большие деньги перешел в ПСЖ
12.08.2025, 11:01 126
Футбол
ШОВКОВСКИЙ – после поражения от Пафоса: «У него может возникнуть проблема»
ШОВКОВСКИЙ – после поражения от Пафоса: «У него может возникнуть проблема»
13.08.2025, 08:16 10
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Это самый талантливый супертяж, но к такому он не готов»
Тайсон ФЬЮРИ: «Это самый талантливый супертяж, но к такому он не готов»
12.08.2025, 08:42
Бокс
Перешли во второй еврокубок. С кем Динамо сыграет в Лиге Европы?
Перешли во второй еврокубок. С кем Динамо сыграет в Лиге Европы?
12.08.2025, 21:59 47
Футбол
Энрике отреагировал на уход Доннаруммы из ПСЖ накануне матча за Суперкубок
Энрике отреагировал на уход Доннаруммы из ПСЖ накануне матча за Суперкубок
12.08.2025, 23:22 3
Футбол
Для Усика нашли соперника. Их бой продаст весь стадион
Для Усика нашли соперника. Их бой продаст весь стадион
12.08.2025, 09:12 15
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем