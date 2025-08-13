Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига Европы
13 августа 2025, 14:17 | Обновлено 13 августа 2025, 14:24
Брейдаблик – Зриньски. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы

Матч начнется 14 августа в 20:30 по Киеву

Брейдаблик – Зриньски. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
ФК Зриньски

В четверг, 14 августа состоится ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между исландским «Брейдабликом» и боснийским «Зрински». По киевскому времени поединок начнется в 20:30. Первая игра завершилась вничью 1:1.

Брейдаблик

В текущем сезоне национальной лиги действующий чемпион Исландии занимает 3-е место, одержав 32 очка за 18 игр. От лидера команду отделяет всего 5 очков, а для математического обеспечения участия в чемпионской группе нужна только 1 победа. Из кубка страны клуб вылетел еще в 1/8 финала от «Вестри».

В 1-м квалификационном раунде Лиги чемпионов исландцы прошли албанскую «Эгнатию», однако затем были уничтожены познанским «Лехом» с общим счетом 8:1.

Зрински

За 33 игры прошлого сезона чемпионата Боснии и Герцоговины команда набрала 82 балла и заняла 1 место, опередив «Борац» всего на 1 зачетный пункт. Тот же «Борац» «Зрински» минимально одолели в игре за Суперкубок. В кубке страны коллектив вылетел от будущего победителя «ФК Сараево» в четвертьфинале.

Еврокубковое путешествие коллектив начал в 1-м раунде квалификации Лиги чемпионов против сан-маринского «Виртуса», но на 2-м этапе проиграл «Словану» с общим счетом 6:2.

Личные встречи

Кроме поединка на прошлой неделе, команды еще дважды встречались на том же этапе квалификации Лиги Европы в 2023 году. Тогда каждая команда одержала по 1 победе, но с общим счетом 6:3 прошли «Зрински».

Интересные факты

  • Безвыигрышная серия «Брейдаблика» продолжается уже 6 игр подряд. За это время команда получила 3 ничьих и 3 раза проиграла.
  • В 16 выездных играх чемпионата в прошлом сезоне «Зрински» получили 38 очков – лучший показатель среди всех команд.
  • «Брейдаблик» пропустил 24 мяча за 18 игр текущего сезона чемпионата – только у одной команды есть лучшие показатели.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2 с коэффициентом 1.61.

Прогноз Sport.ua
Брейдаблик
14 августа 2025 -
20:30
Зриньски
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
