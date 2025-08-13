Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
13 августа 2025, 14:16 | Обновлено 13 августа 2025, 14:17
Два игрока Зари вернутся в строй после сентябрьской международной паузы

Вантух и Попара уже начали тренироваться

ФК Заря

Как стало известно Sport.ua, после длительного перерыва в расположении «Зари» появились защитник Роман Вантух и полузащитник Деян Попара.

По имеющейся информации, они начали тренироваться по индивидуальной программе, восстановившись после травм бедра и голеностопа, соответственно. Ожидается, что украинец и боснийец вернутся к занятиям в общей группе уже после сентябрьской международной паузы, вызванной матчами сборных.

На данный момент футболисты «Зари» занимают в чемпионате УПЛ третье место, набрав четыре очка.

Ранее сообщалось о том, что «Заря» назначила нового спортивного директора.

Роман Вантух Деян Попара Заря Луганск чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига травма инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
