Два игрока Зари вернутся в строй после сентябрьской международной паузы
Вантух и Попара уже начали тренироваться
Как стало известно Sport.ua, после длительного перерыва в расположении «Зари» появились защитник Роман Вантух и полузащитник Деян Попара.
По имеющейся информации, они начали тренироваться по индивидуальной программе, восстановившись после травм бедра и голеностопа, соответственно. Ожидается, что украинец и боснийец вернутся к занятиям в общей группе уже после сентябрьской международной паузы, вызванной матчами сборных.
На данный момент футболисты «Зари» занимают в чемпионате УПЛ третье место, набрав четыре очка.
Ранее сообщалось о том, что «Заря» назначила нового спортивного директора.
