Генменеджер Пафоса: «Динамо над нами смеялось, но мы показали, кто лучший»

Генеральный менеджер «Пафоса» Харис Теохарус с позитивом высказался о втором матче с киевским «Динамо» в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов. Кипрский клуб дважды обыграл киевлян и вышел в следующий этап отбора.

«Накануне 15 августа собрать более 7 тысяч болельщиков – это невероятно, и мы им очень благодарны. Для следующего матча даже не понадобится специальный призыв.

Эта команда очень хорошо подготовлена. Кто-то из игроков постепенно вливается, а кто-то адаптируется. Вы сегодня видели Оршича. Когда ты большая команда, это нужно демонстрировать на поле. Мы слышали заявления «Динамо» Киев – они нас высмеивали, но мы показали, кто на самом деле является лучшей командой. «Пафос» творит историю.

Следующий соперник? Мой друг – Милоевич, как и многие в клубе «Црвена Звезда». Я привозил их на сборы на Кипр и когда-то говорил им, что хочу, чтобы команда из моего региона сыграла против вас. Если мы выступим так же, то у нас будут шансы. У нас теперь разыгрался аппетит, и мы смотрим вперёд», – сказал Харис.