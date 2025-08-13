Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Генменеджер Пафоса: «Динамо над нами смеялось, но мы показали, кто лучший»
Лига чемпионов
13 августа 2025, 10:16 | Обновлено 13 августа 2025, 10:22
Генменеджер Пафоса: «Динамо над нами смеялось, но мы показали, кто лучший»

Функционер кипрского клуба проанализировал ответный матч Q3 Лиги чемпионов

Генменеджер Пафоса: «Динамо над нами смеялось, но мы показали, кто лучший»
24sports. Харис Теохарус

Генеральный менеджер «Пафоса» Харис Теохарус с позитивом высказался о втором матче с киевским «Динамо» в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов. Кипрский клуб дважды обыграл киевлян и вышел в следующий этап отбора.

«Накануне 15 августа собрать более 7 тысяч болельщиков – это невероятно, и мы им очень благодарны. Для следующего матча даже не понадобится специальный призыв.

Эта команда очень хорошо подготовлена. Кто-то из игроков постепенно вливается, а кто-то адаптируется. Вы сегодня видели Оршича. Когда ты большая команда, это нужно демонстрировать на поле. Мы слышали заявления «Динамо» Киев – они нас высмеивали, но мы показали, кто на самом деле является лучшей командой. «Пафос» творит историю.

Следующий соперник? Мой друг – Милоевич, как и многие в клубе «Црвена Звезда». Я привозил их на сборы на Кипр и когда-то говорил им, что хочу, чтобы команда из моего региона сыграла против вас. Если мы выступим так же, то у нас будут шансы. У нас теперь разыгрался аппетит, и мы смотрим вперёд», – сказал Харис.

«Мы никого не боимся». Реакция капитана Пафоса на проход Динамо в ЛЧ
Чтобы пройти Пафос, Динамо нужно было хотя бы выйти на поле
У Шовковского есть просьба после фиаско Динамо. Все зависит от Суркиса
Динамо Киев Пафос Лига чемпионов Пафос - Динамо
Андрей Витренко Источник: 24sports.com.cy
Динамо - сила!
Півник!
Ответить
-4
Khafre
ой, повезло просто вам. 
Ответить
-5
