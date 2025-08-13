СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 13 августа

В среду, 13 августа, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

19:00 Башакшехир – Викинг

1.98 – 4.07 – 3.43

20:00 Вильярреал – Химнастик

2.55 – 3.32 – 2.40

22:00 ПСЖ – Тоттенхэм

1.44 – 5.09 – 6.81

ТЕННИС

21:15 Елена Рыбакина – Мэдисон Киз

1.67 – 2.20

