13 августа 2025, 06:03
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 13 августа

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 13 августа, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

19:00 Башакшехир – Викинг

Ggbet 1.98 – 4.07 – 3.43

20:00 Вильярреал – Химнастик

Ggbet 2.55 – 3.32 – 2.40

22:00 ПСЖ – Тоттенхэм

Ggbet 1.44 – 5.09 – 6.81

ТЕННИС

21:15 Елена Рыбакина – Мэдисон Киз

Ggbet 1.67 – 2.20

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.

прогнозы букмекеров ставка дня главные матчи дня GGBET ставка от GGBET
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
