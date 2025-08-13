Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  СОБОЛЕНКО – после матча с Радукану: Нужно что-то делать, потому что старею
WTA
13 августа 2025, 06:47
Арина пыталась отдышаться, а Эмма уже была готова играть следующий розыгрыш

Getty Images/Global Images Ukraine. Арина Соболенко

Первая ракетка мира Арина Соболенко начала задумываться о том, что стареет.

27-летняя «нейтралка» заговорила о разнице в возрасте с более молодыми теннисистками после матча 1/16 финала турнира WTA 1000 в Цинциннати с британкой Эммой Радукану:

«Все то время, пока я была на корте, я думала, что вот это и называется стареть. Я говорила себе: «Вот так чувствует себя человек, когда становится старым». Я смотрела на Эмму, и она была полна энергии, готова играть следующий розыгрыш, в то время как я все еще пыталась отдышаться. Не могла поверить, что действительно становлюсь старше. Нам нужно что-то делать, потому что я старею.

Я старалась контролировать дыхание, выдыхать медленно, следить, чтобы могла нормально дышать. Я просто надеялась, что смогу удержаться на корте в таких условиях и в итоге добиться победы».

Соболенко обыграла Радукану со счетом 7:6 (7:3), 4:6, 7:6 (7:5) и далее поборется с Джессикой Бузас Манейро.

Арина Соболенко Эмма Радукану WTA Цинциннати
Даниил Агарков Источник: Punto de Break
