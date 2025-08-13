Козловский объяснил, почему Динамо потерпело трагедию в матче против Пафоса

Основатель футбольного клуба «Рух» Григорий Козловский рассказал, почему «Динамо» вылетело из Лиги чемпионов, проиграв оба матча «Пафосу» (0:1 и 0:2).

«Нужны срочные реформы в УПЛ! Повторяю, срочные и радикальные! Так больше существовать нельзя! Украина — футбольная страна! Поэтому нужно немедленно проводить реорганизацию УПЛ! Потому что завтра уже может быть поздно! Верю, что это реально! Все будет Украина!», — сказал Козловский.

Ранее Шовковский ответил на вопросы представителей СМИ на пресс-конференции после ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против кипрского «Пафоса», в котором киевская команда уступила со счетом 0:2.