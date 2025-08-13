Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Козловский объяснил, почему Динамо потерпело трагедию в матче против Пафоса
Лига чемпионов
13 августа 2025, 21:09
Киевляне вылетели из Лиги чемпионов

ФК Рух. Григорій Козловський

Основатель футбольного клуба «Рух» Григорий Козловский рассказал, почему «Динамо» вылетело из Лиги чемпионов, проиграв оба матча «Пафосу» (0:1 и 0:2).

«Нужны срочные реформы в УПЛ! Повторяю, срочные и радикальные! Так больше существовать нельзя! Украина — футбольная страна! Поэтому нужно немедленно проводить реорганизацию УПЛ! Потому что завтра уже может быть поздно! Верю, что это реально! Все будет Украина!», — сказал Козловский.

Ранее Шовковский ответил на вопросы представителей СМИ на пресс-конференции после ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против кипрского «Пафоса», в котором киевская команда уступила со счетом 0:2.

Григорий Козловский Динамо Киев Лига чемпионов Пафос
Дмитрий Олейник Источник: Instagram
_ Moore
Що він пропонує конкретно? Які саме реформи? Johndow, справді - голімий популізм функціонера.
Ответить
+1
johndow
Які саме реформи? Популізм один…
Ответить
+1
AK.228
Про что этот херов контрабандист !?
Ответить
0
Володимир Семигайло
Хіба десь пролунало пояснення?
Ответить
0
Boodya
Які реформи в нашій ситуації? Що він несе?
Ответить
0
era
Це як у відомому фільмі-відібрати і поділити на всіх
Ответить
0
