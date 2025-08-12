«Позор!» Известный эксперт – о вылете Динамо из Лиги чемпионов

Авторитетный эксперт Олег Федорчук эксклюзивно для Sport.ua рассказал, что помешало «Динамо» дать бой в ответном матче квалификации Лиги чемпионов кипрскому «Пафосу», в котором киевляне проиграли 0:2 и завершили борьбу в самом престижном континентальном клубном турнире.

«После поражения в первом поединке в Люблине (0:1) еще можно было сделать поправку на то, что киевляне недооценили соперника, а перестроиться по ходу матча очень сложно.

Но что тогда помешало динамовцам реабилитироваться? Сложные погодные условия, быстро пропущенный гол? Думаю, просто у киевлян не было четкого плана на игру, особенно после того, как они в дебюте пропустили. Потому что обычные перепасовки в середине поля были разве что для улучшения статистики. Выяснилось, что уже вся оборона, это не только центральная ось, не соответствует требованиям современности, выдвинутый на острие атаки Ванат полностью зависим от партнеров, которым не хватало креатива, для него обыграть «один-на-один» – проблема, слабо выглядели ветераны Ярмоленко и Буяльский. Одним словом – «позор». О действиях подопечных Александра Шовковского в Лимасоле точнее и не скажешь.

В свое время динамовцы уже вылетали из Лиги чемпионов от швейцарского «Туна», теперь вот подошла очередь малоизвестного «Пафоса». И самое обидное, что победы киприотов не назовешь случайными. Хорошо, что хотя бы разгрома удалось избежать».

