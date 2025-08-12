Ливерпуль согласовал контракт с игроком сборной Англии. Трансфер скоро

«Ливерпуль» интересуется английским центральным защитником «Кристал Пэлас» Марком Гехи, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, «красные» уже согласовали условия личного контракта с 25-летним футболистом. Сейчас ведутся переговоры между клубами, сумма трансфера оценивается в 35 миллионов фунтов стерлингов.

В сезоне 2024/25 Марк Гехи провел 44 матча на клубном уровне, отличившись 3 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока национальной сборной Англии в 45 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» интересуется Тарасом Михавко.