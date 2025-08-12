Ливерпуль согласовал контракт с игроком сборной Англии. Трансфер скоро
Марк Гехи, скорее всего, оставит «Кристал Пэлас»
«Ливерпуль» интересуется английским центральным защитником «Кристал Пэлас» Марком Гехи, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, «красные» уже согласовали условия личного контракта с 25-летним футболистом. Сейчас ведутся переговоры между клубами, сумма трансфера оценивается в 35 миллионов фунтов стерлингов.
В сезоне 2024/25 Марк Гехи провел 44 матча на клубном уровне, отличившись 3 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока национальной сборной Англии в 45 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» интересуется Тарасом Михавко.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Дэн Рафаэль считает, что Александр должен провести бой с Паркером
Тарас Михавко может покинуть «Динамо»