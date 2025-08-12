Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ливерпуль согласовал контракт с игроком сборной Англии. Трансфер скоро
Англия
12 августа 2025, 19:50 |
1167
0

Ливерпуль согласовал контракт с игроком сборной Англии. Трансфер скоро

Марк Гехи, скорее всего, оставит «Кристал Пэлас»

12 августа 2025, 19:50 |
1167
0
Ливерпуль согласовал контракт с игроком сборной Англии. Трансфер скоро
Getty Images/Global Images Ukraine. Марк Гехи

«Ливерпуль» интересуется английским центральным защитником «Кристал Пэлас» Марком Гехи, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, «красные» уже согласовали условия личного контракта с 25-летним футболистом. Сейчас ведутся переговоры между клубами, сумма трансфера оценивается в 35 миллионов фунтов стерлингов.

В сезоне 2024/25 Марк Гехи провел 44 матча на клубном уровне, отличившись 3 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока национальной сборной Англии в 45 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» интересуется Тарасом Михавко.

По теме:
Ливерпуль готовит снова чемодан денег. К чемпионам перейдет игрок Пармы
ОФИЦИАЛЬНО. Комо усилилось чемпионом Европы и двукратным обладателем ЛЧ
ШАРАН: «Забарный в ПСЖ? Это очень большой прогресс для Украины»
Кристал Пэлас Марк Гехи Ливерпуль трансферы трансферы АПЛ Фабрицио Романо
Дмитрий Вус Источник: Фабрицио Романо
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Для Усика нашли соперника. Их бой продаст весь стадион
Бокс | 12 августа 2025, 09:12 11
Для Усика нашли соперника. Их бой продаст весь стадион
Для Усика нашли соперника. Их бой продаст весь стадион

Дэн Рафаэль считает, что Александр должен провести бой с Паркером

Ливерпуль хочет подписать украинца из УПЛ. У него 0 матчей за сборную
Футбол | 12 августа 2025, 17:21 11
Ливерпуль хочет подписать украинца из УПЛ. У него 0 матчей за сборную
Ливерпуль хочет подписать украинца из УПЛ. У него 0 матчей за сборную

Тарас Михавко может покинуть «Динамо»

Тайсон ФЬЮРИ: «Это самый талантливый супертяж, но к такому он не готов»
Бокс | 12.08.2025, 08:42
Тайсон ФЬЮРИ: «Это самый талантливый супертяж, но к такому он не готов»
Тайсон ФЬЮРИ: «Это самый талантливый супертяж, но к такому он не готов»
По понятной причине: Забарный подписал на всех игроков ПСЖ, кроме одного
Футбол | 12.08.2025, 20:01
По понятной причине: Забарный подписал на всех игроков ПСЖ, кроме одного
По понятной причине: Забарный подписал на всех игроков ПСЖ, кроме одного
Исторический трансфер. Реал может продать Мбаппе за невероятную сумму
Футбол | 12.08.2025, 05:44
Исторический трансфер. Реал может продать Мбаппе за невероятную сумму
Исторический трансфер. Реал может продать Мбаппе за невероятную сумму
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Большая куча денег. Итаума рассказал, кто его впечатляет больше, чем Усик
Большая куча денег. Итаума рассказал, кто его впечатляет больше, чем Усик
11.08.2025, 19:48 4
Бокс
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал незасчитанные голы Карпат в ворота Шахтера
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал незасчитанные голы Карпат в ворота Шахтера
10.08.2025, 23:08 21
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Забарный за большие деньги перешел в ПСЖ
ОФИЦИАЛЬНО. Забарный за большие деньги перешел в ПСЖ
12.08.2025, 11:01 130
Футбол
В ПСЖ отреагировали на ситуацию с Забарным и россиянином Сафоновым
В ПСЖ отреагировали на ситуацию с Забарным и россиянином Сафоновым
11.08.2025, 13:24 19
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Он великий боксер, но лучший в истории? Это ложь»
Майк ТАЙСОН: «Он великий боксер, но лучший в истории? Это ложь»
11.08.2025, 02:28
Бокс
Дюбуа после поражения Усику неожиданно занял высокое место в рейтинге
Дюбуа после поражения Усику неожиданно занял высокое место в рейтинге
11.08.2025, 08:44 1
Бокс
Нашелся сбежавший из Украины форвард. Известно, планирует ли возвращаться
Нашелся сбежавший из Украины форвард. Известно, планирует ли возвращаться
11.08.2025, 19:48 12
Футбол
РЕБРОВ: «Сейчас эта сборная прекратила существование. Они разочаровали»
РЕБРОВ: «Сейчас эта сборная прекратила существование. Они разочаровали»
11.08.2025, 00:20 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем