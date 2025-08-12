ВИДЕО. Ровно 8 лет назад Салах забил свой первый гол в АПЛ за Ливерпуль

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
12 августа 2025, 18:34 | Обновлено 12 августа 2025, 18:36
Чем с тех пор египтянин отличился в составе «мерсисайдцев»?

Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

8 лет назад египетский нападающий Мохамед Салах отличился своим первым голом в АПЛ за «Ливерпуль».

12 августа 2025 года состоялся матч Премьер-лиги между командами «Уотфорд» и «Ливерпуль». Встреча завершилась результативной ничьей со счетом 3:3, а новичок «мерсисайдцев» Салах забил свой первый мяч в чемпионате за новую команду.

С тех пор египтянин забил еще 183 гола за «Ливерпуль» в АПЛ и сейчас является лучшим иностранным голеадором в истории Премьер-лиги с 186 забитыми мячами (2 – за «Челси»).

Всего Салах в составе «красных» провел 402 матча во всех соревнованиях, забил 245 голов, отдал 113 результативных передач, завоевал 9 трофеев и побил ряд рекордов.

Трофеи Салаха за Ливерпуль

  • Лига чемпионов
  • Суперкубок УЕФА
  • Чемпионат Англии (2)
  • Кубок Англии
  • Суперкубок Англии
  • Кубок английской лиги (2)
  • Клубный чемпионат мира

ВИДЕО. Первый гол Мохамеда Салаха в АПЛ за Ливерпуль

