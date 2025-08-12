ВИДЕО. Ровно 8 лет назад Салах забил свой первый гол в АПЛ за Ливерпуль

8 лет назад египетский нападающий Мохамед Салах отличился своим первым голом в АПЛ за «Ливерпуль».

12 августа 2025 года состоялся матч Премьер-лиги между командами «Уотфорд» и «Ливерпуль». Встреча завершилась результативной ничьей со счетом 3:3, а новичок «мерсисайдцев» Салах забил свой первый мяч в чемпионате за новую команду.

С тех пор египтянин забил еще 183 гола за «Ливерпуль» в АПЛ и сейчас является лучшим иностранным голеадором в истории Премьер-лиги с 186 забитыми мячами (2 – за «Челси»).

Всего Салах в составе «красных» провел 402 матча во всех соревнованиях, забил 245 голов, отдал 113 результативных передач, завоевал 9 трофеев и побил ряд рекордов.

Трофеи Салаха за Ливерпуль

Лига чемпионов

Суперкубок УЕФА

Чемпионат Англии (2)

Кубок Англии

Суперкубок Англии

Кубок английской лиги (2)

Клубный чемпионат мира

ВИДЕО. Первый гол Мохамеда Салаха в АПЛ за Ливерпуль

On This Day in 2017, Mo Salah scored his first Premier League goal for the club against Watford. The first of many 🇪🇬👑pic.twitter.com/ByhNaJZuhr — TheKop.com (@TheKop_com) August 11, 2021