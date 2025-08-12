ВИДЕО. Ровно 8 лет назад Салах забил свой первый гол в АПЛ за Ливерпуль
Чем с тех пор египтянин отличился в составе «мерсисайдцев»?
8 лет назад египетский нападающий Мохамед Салах отличился своим первым голом в АПЛ за «Ливерпуль».
12 августа 2025 года состоялся матч Премьер-лиги между командами «Уотфорд» и «Ливерпуль». Встреча завершилась результативной ничьей со счетом 3:3, а новичок «мерсисайдцев» Салах забил свой первый мяч в чемпионате за новую команду.
С тех пор египтянин забил еще 183 гола за «Ливерпуль» в АПЛ и сейчас является лучшим иностранным голеадором в истории Премьер-лиги с 186 забитыми мячами (2 – за «Челси»).
Всего Салах в составе «красных» провел 402 матча во всех соревнованиях, забил 245 голов, отдал 113 результативных передач, завоевал 9 трофеев и побил ряд рекордов.
Трофеи Салаха за Ливерпуль
- Лига чемпионов
- Суперкубок УЕФА
- Чемпионат Англии (2)
- Кубок Англии
- Суперкубок Англии
- Кубок английской лиги (2)
- Клубный чемпионат мира
ВИДЕО. Первый гол Мохамеда Салаха в АПЛ за Ливерпуль
On This Day in 2017, Mo Salah scored his first Premier League goal for the club against Watford. The first of many 🇪🇬👑pic.twitter.com/ByhNaJZuhr— TheKop.com (@TheKop_com) August 11, 2021
It's been exactly EIGHT years since Mo Salah scored his first Premier League goal for Liverpool 🔴— Amazon Prime Video Sport (@primevideosport) August 12, 2025
He since scored another 184 in red (two with Chelsea) to become the all-time top foreign scorer in Premier League history 🇪🇬👑 pic.twitter.com/vpGBta60mL
