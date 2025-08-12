Винисиус является рекордсменом Ла Лиги по ассистам в последних 5 сезонах

Скоро начнется новый сезон в испанской Ла Лиге.

Transfermarkt вспомнил лучших игроков чемпионата по количеству результативных передач за последние пять сезонов.

Рекордсменом является Винисиус Жуниор из «Реала», в активе которого 36 ассистов.

Лучшие ассистенты Ла Лиги за последние пять сезонов