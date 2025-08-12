Испания12 августа 2025, 17:05 | Обновлено 12 августа 2025, 17:27
Винисиус является рекордсменом Ла Лиги по ассистам в последних 5 сезонах
Кто еще входит в десятку лучших?
Скоро начнется новый сезон в испанской Ла Лиге.
Transfermarkt вспомнил лучших игроков чемпионата по количеству результативных передач за последние пять сезонов.
Рекордсменом является Винисиус Жуниор из «Реала», в активе которого 36 ассистов.
Лучшие ассистенты Ла Лиги за последние пять сезонов
- 36 – Винисиус Жуниор (Реал)
- 35 – Антуан Гризманн (Барселона, Атлетико)
- 27 – Рафинья (Барселона)
- 27 – Алехандро Баена (Жирона, Вильярреал)
- 26 – Яго Аспас (Аспас)
- 25 – Серхи Дардер (Эспаньол, Мальорка)
- 24 – Родриго (Реал)
- 23 – Лука Модрич (Реал)
- 22 – Ламин Ямаль (Барселона)
- 22 – Нико Уильямс (Атлетик)
