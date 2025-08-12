Винисиус является рекордсменом Ла Лиги по ассистам в последних 5 сезонах

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
12 августа 2025, 17:05 | Обновлено 12 августа 2025, 17:27
98
0

Кто еще входит в десятку лучших?

Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

Скоро начнется новый сезон в испанской Ла Лиге.

Transfermarkt вспомнил лучших игроков чемпионата по количеству результативных передач за последние пять сезонов.

Рекордсменом является Винисиус Жуниор из «Реала», в активе которого 36 ассистов.

Лучшие ассистенты Ла Лиги за последние пять сезонов

  1. 36 – Винисиус Жуниор (Реал)
  2. 35 – Антуан Гризманн (Барселона, Атлетико)
  3. 27 – Рафинья (Барселона)
  4. 27 – Алехандро Баена (Жирона, Вильярреал)
  5. 26 – Яго Аспас (Аспас)
  6. 25 – Серхи Дардер (Эспаньол, Мальорка)
  7. 24 – Родриго (Реал)
  8. 23 – Лука Модрич (Реал)
  9. 22 – Ламин Ямаль (Барселона)
  10. 22 – Нико Уильямс (Атлетик)
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
