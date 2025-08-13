ИНЬЕСТА: «Это идеальный футболист, много смотрел на него по телевизору»

Легенда «Барселоны» испанец Андрес Иньеста высказался о своем бывшем партнере по каталонскому клубу Хави.

«Я долго играл с Хави, много смотрел его игру по телевизору. По-моему, Хави – это идеальный игрок из-за того, как он может контролировать игру. Он обладал способностью делать качественные передачи в нужных местах, он также был большим лидером. Хави – это идеальный полузащитник», – сказал Иньеста.

