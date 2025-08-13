Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
13 августа 2025, 03:59
ИНЬЕСТА: «Это идеальный футболист, много смотрел на него по телевизору»

Андрес – о Хави

ИНЬЕСТА: «Это идеальный футболист, много смотрел на него по телевизору»
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрес Иньеста

Легенда «Барселоны» испанец Андрес Иньеста высказался о своем бывшем партнере по каталонскому клубу Хави.

«Я долго играл с Хави, много смотрел его игру по телевизору. По-моему, Хави – это идеальный игрок из-за того, как он может контролировать игру. Он обладал способностью делать качественные передачи в нужных местах, он также был большим лидером. Хави – это идеальный полузащитник», – сказал Иньеста.

Ранее легенда «Барселоны» и сборной Испании Хави высказался об экс-игроке «Манчестер Юнайтед» Поле Скоулзе.

Андрес Иньеста Хави чемпионат Испании по футболу Ла Лига Барселона
Дмитрий Олейник Источник: GiveMeSport
