Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Талант, скандалы и яркие голы. Марио Балотелли празднует 35 лет
Италия
12 августа 2025, 16:22
Талант, скандалы и яркие голы. Марио Балотелли празднует 35 лет

.Чем запомнился гений, который играл по своим правилам?

Талант, скандалы и яркие голы. Марио Балотелли празднует 35 лет
Getty Images/Global Images Ukraine. Марио Балотелли

12 августа свой день рождения празднует скандальный итальянский нападающий Марио Балотелли.

В настоящее время Балотелли является свободным агентом. За свою карьеру итальянец успел поиграть в составе 12 клубов.

Все команды Балотелли в клубной карьере

  • Интер (Италия)
  • Манчестер Сити (Англия)
  • Милан (Италия)
  • Ницца (Франция)
  • Адама Демиспор (Турция)
  • Ливерпуль (Англия)
  • Брешия (Италия)
  • Сьон (Швейцария)
  • Марсель (Франция)
  • Монца (Италия)
  • Дженоа (Италия)
  • Лумеццане (Италия)

Больше всего матчей Марио провел за «нерадзурри»: в 86 поединках за итальянский клуб он отметился 42 результативными действиями (28 Г + 14 А).

Будучи игроком «Ман Сити», итальянец получил награду Golden Boy как лучший молодой игрок Европы 2010 года.

В составе сборной Италии Балотелли сыграл 36 матчей, отличившись 14 забитыми мячами и 5 ассистами.

На клубном уровне Марио 501 матч, забил 210 голов, отдал 42 результативные передачи и завоевал 9 трофеев.

Все трофеи Марио Балотелли

  • Лига чемпионов
  • Чемпионат Италии (3)
  • Кубок Италии
  • Суперкубок Италии
  • Чемпионат Англии
  • Кубок Англии
  • Суперкубок Англии

Хотя Балотелли не раскрыл весь свой потенциал, его «пижонство», яркие празднования голов и комедийные истории от Жозе Моуриньо до сих пор вызывают теплую улыбку на лице каждого футбольного болельщика.

Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Saar
Якби йому дисципліну Роналду чи Ібрагімовича...
