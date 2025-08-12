Талант, скандалы и яркие голы. Марио Балотелли празднует 35 лет
.Чем запомнился гений, который играл по своим правилам?
12 августа свой день рождения празднует скандальный итальянский нападающий Марио Балотелли.
В настоящее время Балотелли является свободным агентом. За свою карьеру итальянец успел поиграть в составе 12 клубов.
Все команды Балотелли в клубной карьере
- Интер (Италия)
- Манчестер Сити (Англия)
- Милан (Италия)
- Ницца (Франция)
- Адама Демиспор (Турция)
- Ливерпуль (Англия)
- Брешия (Италия)
- Сьон (Швейцария)
- Марсель (Франция)
- Монца (Италия)
- Дженоа (Италия)
- Лумеццане (Италия)
Больше всего матчей Марио провел за «нерадзурри»: в 86 поединках за итальянский клуб он отметился 42 результативными действиями (28 Г + 14 А).
Будучи игроком «Ман Сити», итальянец получил награду Golden Boy как лучший молодой игрок Европы 2010 года.
В составе сборной Италии Балотелли сыграл 36 матчей, отличившись 14 забитыми мячами и 5 ассистами.
На клубном уровне Марио 501 матч, забил 210 голов, отдал 42 результативные передачи и завоевал 9 трофеев.
Все трофеи Марио Балотелли
- Лига чемпионов
- Чемпионат Италии (3)
- Кубок Италии
- Суперкубок Италии
- Чемпионат Англии
- Кубок Англии
- Суперкубок Англии
Хотя Балотелли не раскрыл весь свой потенциал, его «пижонство», яркие празднования голов и комедийные истории от Жозе Моуриньо до сих пор вызывают теплую улыбку на лице каждого футбольного болельщика.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Ответный поединок Q3 еврокубка состоится 12 августа в 20:00 по Киеву
Футболист сообщил, что уже не работает в Динамо