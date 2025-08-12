Талант, скандалы и яркие голы. Марио Балотелли празднует 35 лет

12 августа свой день рождения празднует скандальный итальянский нападающий Марио Балотелли.

В настоящее время Балотелли является свободным агентом. За свою карьеру итальянец успел поиграть в составе 12 клубов.

Все команды Балотелли в клубной карьере

Интер (Италия)

Манчестер Сити (Англия)

Милан (Италия)

Ницца (Франция)

Адама Демиспор (Турция)

Ливерпуль (Англия)

Брешия (Италия)

Сьон (Швейцария)

Марсель (Франция)

Монца (Италия)

Дженоа (Италия)

Лумеццане (Италия)

Больше всего матчей Марио провел за «нерадзурри»: в 86 поединках за итальянский клуб он отметился 42 результативными действиями (28 Г + 14 А).

Будучи игроком «Ман Сити», итальянец получил награду Golden Boy как лучший молодой игрок Европы 2010 года.

В составе сборной Италии Балотелли сыграл 36 матчей, отличившись 14 забитыми мячами и 5 ассистами.

На клубном уровне Марио 501 матч, забил 210 голов, отдал 42 результативные передачи и завоевал 9 трофеев.

Все трофеи Марио Балотелли

Лига чемпионов

Чемпионат Италии (3)

Кубок Италии

Суперкубок Италии

Чемпионат Англии

Кубок Англии

Суперкубок Англии

Хотя Балотелли не раскрыл весь свой потенциал, его «пижонство», яркие празднования голов и комедийные истории от Жозе Моуриньо до сих пор вызывают теплую улыбку на лице каждого футбольного болельщика.