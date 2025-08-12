Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Шахтер поехал в Польшу на игру Лиги Европы
Лига Европы
12 августа 2025, 16:25 |
367
1

ВИДЕО. Шахтер поехал в Польшу на игру Лиги Европы

14 августа украинская команда сыграет с греческим «Панатинаикосом»

12 августа 2025, 16:25 |
367
1
ВИДЕО. Шахтер поехал в Польшу на игру Лиги Европы
ФК Шахтер. Педриньо и Марлон Гомес

14 августа состоится ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы, где донецкий «Шахтер» будет принимать греческий «Панатинаикос».

В матче, состоявшемся в Афинах на прошлой неделе, команды сыграли в нулевую ничью.

Номинально домашний матч в этой стадии «Шахтер» проведет на городском стадионе Кракова имени Генриха Реймана.

В польский город украинская команда доберется автобусом.

Дончане на пути в основной раунд Лиги Европы уже победили финский «Ильвес» (6:0, 0:0) и турецкий «Бешикташ» (4:2, 2:0).

В случае победы «Шахтер» в следующем раунде встретится с турецким «Самсунспором», а если проиграет – команда сыграет в Лиге конференций с неудачником пары «Серветт» (Швейцария) – «Утрехт» (Нидерланды).

По теме:
ФОТО. Шахтер взял курс на Краков, где сыграет с Панатинаикосом
Шелбурн – Риека. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
Лукас Феррейра ждет документов для перехода в Шахтер
Панатинаикос Лига Европы Шахтер Донецк Шахтер - Панатинаикос видео
Александр Сильченко Источник: ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Для Усика нашли соперника. Их бой продаст весь стадион
Бокс | 12 августа 2025, 09:12 10
Для Усика нашли соперника. Их бой продаст весь стадион
Для Усика нашли соперника. Их бой продаст весь стадион

Дэн Рафаэль считает, что Александр должен провести бой с Паркером

Арсенал получил официальное предложение по Зинченко. Известная сумма
Футбол | 12 августа 2025, 16:43 0
Арсенал получил официальное предложение по Зинченко. Известная сумма
Арсенал получил официальное предложение по Зинченко. Известная сумма

Подписать украинский хочет турецкий «Фенербахче»

Не только Магучих и Левченко. Украинская прыгунья в высоту едет на этап БЛ
Другие виды | 11.08.2025, 19:55
Не только Магучих и Левченко. Украинская прыгунья в высоту едет на этап БЛ
Не только Магучих и Левченко. Украинская прыгунья в высоту едет на этап БЛ
Пафос – Динамо Киев. Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов 2025/26
Футбол | 12.08.2025, 14:40
Пафос – Динамо Киев. Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов 2025/26
Пафос – Динамо Киев. Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов 2025/26
УЕФА и ФИФА молчат. Сборная россии проведет 5 контрольных матчей
Футбол | 12.08.2025, 00:55
УЕФА и ФИФА молчат. Сборная россии проведет 5 контрольных матчей
УЕФА и ФИФА молчат. Сборная россии проведет 5 контрольных матчей
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
New Zealander
Елиаса не видно. Вероятнее всего будим играть без Елиаса, Егиналдо и Кевина.
Ответить
+1
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Забарный за большие деньги перешел в ПСЖ
ОФИЦИАЛЬНО. Забарный за большие деньги перешел в ПСЖ
12.08.2025, 11:01 117
Футбол
Нашелся сбежавший из Украины форвард. Известно, планирует ли возвращаться
Нашелся сбежавший из Украины форвард. Известно, планирует ли возвращаться
11.08.2025, 19:48 11
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Сын легенды Динамо перешел в Кудровку
ОФИЦИАЛЬНО. Сын легенды Динамо перешел в Кудровку
11.08.2025, 15:27 7
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Он великий боксер, но лучший в истории? Это ложь»
Майк ТАЙСОН: «Он великий боксер, но лучший в истории? Это ложь»
11.08.2025, 02:28
Бокс
Как выглядит турнирная таблица УПЛ. Лидерство Динамо, триллер для Шахтера
Как выглядит турнирная таблица УПЛ. Лидерство Динамо, триллер для Шахтера
11.08.2025, 06:23 20
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Этот бой очень плохая идея. Это сумасшедшие вещи»
Майк ТАЙСОН: «Этот бой очень плохая идея. Это сумасшедшие вещи»
11.08.2025, 05:12
Бокс
Тайсон ФЬЮРИ: «Это самый талантливый супертяж, но к такому он не готов»
Тайсон ФЬЮРИ: «Это самый талантливый супертяж, но к такому он не готов»
12.08.2025, 08:42
Бокс
Алекс Фергюсон назвал лучшую команду в истории футбола
Алекс Фергюсон назвал лучшую команду в истории футбола
11.08.2025, 06:08
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем