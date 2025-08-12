ВИДЕО. Шахтер поехал в Польшу на игру Лиги Европы

14 августа состоится ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы, где донецкий «Шахтер» будет принимать греческий «Панатинаикос».

В матче, состоявшемся в Афинах на прошлой неделе, команды сыграли в нулевую ничью.

Номинально домашний матч в этой стадии «Шахтер» проведет на городском стадионе Кракова имени Генриха Реймана.

В польский город украинская команда доберется автобусом.

Дончане на пути в основной раунд Лиги Европы уже победили финский «Ильвес» (6:0, 0:0) и турецкий «Бешикташ» (4:2, 2:0).

В случае победы «Шахтер» в следующем раунде встретится с турецким «Самсунспором», а если проиграет – команда сыграет в Лиге конференций с неудачником пары «Серветт» (Швейцария) – «Утрехт» (Нидерланды).