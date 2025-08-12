Боруссия Дортмунд малоактивна на рынке. Оказывается, в этом виновата кухня!

Нынешним летом дортмундская Боруссия, являющаяся одним из грандов немецкого клубного футбола, достаточно тихо ведет себя на трансферном рынке. По сути, “черно-желтые” осуществили только одну масштабную покупку, оформив переход 19-летнего хавбека Сандерленда Джоба Беллингема. На эту сделку Боруссия потратила 30,5 миллионов евро и, вполне вероятно, это окажутся все траты клуба в текущее трансферное окно, которое в Германии закроется уже 2 сентября.

Изначально Боруссия Дортмунд не планировала вести себя на рынке настолько скромно, однако клубу пришлось внести коррективы и реинвестировать часть денег, запланированных на новые трансферы, в решение проблем с… кухней! Да-да, вы все правильно прочитали: по сути, “черно-желтые” сейчас отложили всю трансферную работу и не фокусируются на подписании новичков, так как вынуждены заниматься выполнением предписаний, выданных клубу контролирующими органами.

Не так давно контролирующая служба немецкого органа здравоохранения провела проверку состояния дел на кухне стадиона Сигнал Идуна Парк, являющегося домашней ареной для дортмундской Боруссии. По результатам проверки было установлено, что помещение не отвечает последним стандартам и положениям немецкого законодательства и фактически было признано инспекторами “безнадежно устаревшим и нелицензированным”.

По факту “черно-желтым” было выдано предписание как можно скорее устранить проблему, проведя масштабный ремонт кухонных помещений с заменой подавляющего большинства оборудования. Как сообщает немецкое издание Bild, педантичные немцы решили, что проблема с кухней для них на текущем этапе куда важнее немедленного усиления команды, вследствие чего основное внимание и ресурсы Боруссия пустила именно на этот вопрос.

Привлеченные эксперты установили, что на реконструкцию кухни стадиона Сигнал Идуна Парк потребуется порядка 11 миллионов евро. Чтобы понять, насколько серьезна эта сумма для нынешней Боруссии, стоит отметить, что речь идет фактически о пятой части бюджета, выделяемого “черно-желтыми” на ежегодное содержание спортивной арены. Откуда брать эти средства, выделение которых изначально никак не предполагалось, – вопрос, который был решен за счет трансферной активности.

Руководство Боруссии, чтобы не выходить за рамки бюджета клуба, взяло 11 миллионов евро на ремонт кухни из средств, запланированных на подписание новичков. Это и привело к фактической парализации всей трансферной деятельности “шмелей”, которая была направлена на поиск и подписание новых футболистов.

Getty Images. Джоб Беллингем – единственная масштабная покупка “шмелей” этим летом

В настоящий момент единственной возможностью изменить положение дел для Боруссии является продажа своих футболистов с целью реинвестирования полученных за них средств в приобретение новичков. Однако в этом вопросе дела идут крайне медленно и пока совсем непонятно, сумеют ли “черно-желтые” преуспеть, так как у них в активе остается всего-то три недели…

Наиболее ценными активами нынешней Боруссии Дортмунд, доступными для продажи на рынке, как считают немецкие эксперты, ныне являются центральный защитник Никлас Зюле и атакующий полузащитник Юлиан Брандт. Обоим скоро исполнится тридцать и, возможно, именно поэтому отыскать щедрых покупателей у Боруссии не получается, а отпускать заслуженных исполнителей задешево в Дортмунде не имеют ни малейшего желания.

Единственным существенным исходящим трансфером для дортмундцев нынешним летом все еще остается 21-летний вингер Джейми Гиттенс, перебравшийся в Челси за 56 миллионов евро. Эта сделка, собственно говоря, и позволила “черно-желтым” завершить переход Джоба Беллингема, после чего свободных средств на новые сделки в казне немецкого топ-клуба фактически не осталось.

Удивительно, но гранд одного из топовых чемпионатов европейского клубного футбола неожиданно оказался заложником ситуации вокруг банальной кухни! В немецкой прессе и среди тамошних болельщиков, уже вовсю ходят шутки о том, что если Боруссии Дортмунд так и не удастся решить вопрос с привлечением средств на новые приобретения, то о борьбе за чемпионство, скорее всего, придется забыть, зато Карим Адейеми и его товарищи по команде, равно как и посетители Сигнал Идуна Парк, получат возможность обедать как настоящие короли! Что ж, не зря говорят, что в каждой шутке есть только доля шутки, а все остальное – чистейшая правда…

Текст: meta.ua