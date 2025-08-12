Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Даяна Ястремская – Коко Гауфф. Прогноз, анонс на матч WTA 1000 в Цинциннати
WTA
12 августа 2025, 15:11 |
552
2

Даяна Ястремская – Коко Гауфф. Прогноз, анонс на матч WTA 1000 в Цинциннати

Поединок состоится 12 августа и начнется ориентировочно в 22:00 по Киеву

12 августа 2025, 15:11 |
552
2
Даяна Ястремская – Коко Гауфф. Прогноз, анонс на матч WTA 1000 в Цинциннати
Коллаж Sport.ua

11 августа, в третьем круге турнира в Цинциннати, между собой сыграют Даяна Ястремская (WTA 31) и Коко Гауфф (WTA 2).

Встреча начнется в 22:00 по киевскому времени.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Даяна Ястремская

Украинская спортсменка уже стала для многих неприятной соперницей, это касается стиля игры, ведь против Ястремской некогда думать, надо постоянно реагировать на мощные удары. У Даяны нет титулов в этом сезоне, хотя в целом, теннисистка их заслуживала, были только финалы в Линце и Ноттингеме.

Спортсменка хорошо смотрелась в Монреале, ей немного не хватило, чтоб обыграть в четвертом круге Елену Рыбакину, хотя играла солидно – 7:5, 2:6, 5:7. На турнире Цинциннати украинка начала со второго круга, где в непростом матче обыграла болгарку Викторию Томову – 6:4, 2:6, 6:2.

Сетка быстро свела Даяну с топ-теннисисткой, посмотрим сможет ли спортсменка повторить успех Уимблдона, когда удалось выиграть у американки в двух партиях – 7:6, 6:1.

Коко Гауфф

Возможно, американка проводит не самый яркий для себя сезон, хотя похвастаться есть чем. Гауфф блестяще отыграла на грунте, на ее счету финалы в Риме и Мадриде, а вишенкой на торте стал выигранный Ролан Гаррос. Не все так однозначно на харде, 16 побед в 22 встречах, без значимых результатов. На последнем турнире в Монреале Коко дошла до четвертого круга, где уступила будущему сенсационному победителю Виктории Мбоко – 1:6, 4:6.

Здесь американка начала с легкой победы над китаянкой Ван Синьюй – 6:3, 6:2. Гауфф не может похвастаться игровой стабильностью в этом сезоне, были матчи, в которых спортсменка выглядела плохо и нервно. Местная публика наверняка будет поддерживать теннисистку.

Личные встречи

Спортсменки хорошо знают друг друга, так как играли между собой четыре раза, причем впервые они встретились в апреле прошлого года. Пока 3:1 в пользу американки, Гауфф выиграла все три матча на грунте, а Ястремская последнюю битву на Уимблдоне, чуть больше месяца назад.

Прогноз

Хоть американка и фаворит этой пары, все понимают, что Гауфф будет тяжело против такой неуступчивой и агрессивной соперницы. Ястремская умеет обыгрывать теннисисток из топ-10, так что большого волнения у украинки не будет.

Ожидаю захватывающего матча и рискну поставить на победу Даяны с форой +1,5 сета, одну партию взять у американки точно реально. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 2.06.

Прогноз Sport.ua
Даяна Ястремская
12.08.2025 -
22:00
Коко Гауфф
Фора Ястремской по сетам (+1.5) 2.06 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Тироль – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Слован – Кайрат. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Ференцварош – Лудогорец. Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов
Даяна Ястремская Коко Гауфф прогнозы прогнозы на теннис WTA Цинциннати
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Пафос – Динамо Киев. Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов 2025/26
Футбол | 12 августа 2025, 15:01 16
Пафос – Динамо Киев. Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов 2025/26
Пафос – Динамо Киев. Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов 2025/26

Ответный поединок Q3 еврокубка состоится 12 августа в 20:00 по Киеву

В Цинциннати сыгран 30-минутный гейм с 17 дьюсами, но это далеко не рекорд
Теннис | 11 августа 2025, 05:34 0
В Цинциннати сыгран 30-минутный гейм с 17 дьюсами, но это далеко не рекорд
В Цинциннати сыгран 30-минутный гейм с 17 дьюсами, но это далеко не рекорд

Дженсон Бруксби в двух сетах переиграл Артура Казо в 1/32 финала тысячника в США

Шахтер официально высказался по поводу третьего пропущенного гола от Карпат
Футбол | 11.08.2025, 17:07
Шахтер официально высказался по поводу третьего пропущенного гола от Карпат
Шахтер официально высказался по поводу третьего пропущенного гола от Карпат
Большая куча денег. Итаума рассказал, кто его впечатляет больше, чем Усик
Бокс | 11.08.2025, 19:48
Большая куча денег. Итаума рассказал, кто его впечатляет больше, чем Усик
Большая куча денег. Итаума рассказал, кто его впечатляет больше, чем Усик
Евгений ХАЧЕРИДИ: «Спросите лучше Суркиса, почему я не там»
Футбол | 11.08.2025, 20:06
Евгений ХАЧЕРИДИ: «Спросите лучше Суркиса, почему я не там»
Евгений ХАЧЕРИДИ: «Спросите лучше Суркиса, почему я не там»
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
pawa
Вперед, Даяна! Віримо у твою перемогу!
Ответить
0
Petrovich-ya
Верю в Даяну!
Как там в песне - "мало шансов у нас но мужик-барабанщик .....
Ответить
0
Популярные новости
Майк ТАЙСОН: «Этот бой очень плохая идея. Это сумасшедшие вещи»
Майк ТАЙСОН: «Этот бой очень плохая идея. Это сумасшедшие вещи»
11.08.2025, 05:12
Бокс
Нашелся сбежавший из Украины форвард. Известно, планирует ли возвращаться
Нашелся сбежавший из Украины форвард. Известно, планирует ли возвращаться
11.08.2025, 19:48 10
Футбол
Алекс Фергюсон назвал лучшую команду в истории футбола
Алекс Фергюсон назвал лучшую команду в истории футбола
11.08.2025, 06:08
Футбол
Тайсон Фьюри объяснил, почему Дюбуа не встал после удара Усика
Тайсон Фьюри объяснил, почему Дюбуа не встал после удара Усика
11.08.2025, 09:12 2
Бокс
«Ненавижу это». Коуч Борнмута впервые высказался о переходе Забарного в ПСЖ
«Ненавижу это». Коуч Борнмута впервые высказался о переходе Забарного в ПСЖ
11.08.2025, 14:41 5
Футбол
Тренер Дюбуа: «Мне плевать, это жизнь, Даниэль – в больнице»
Тренер Дюбуа: «Мне плевать, это жизнь, Даниэль – в больнице»
11.08.2025, 05:48 2
Бокс
Дюбуа после поражения Усику неожиданно занял высокое место в рейтинге
Дюбуа после поражения Усику неожиданно занял высокое место в рейтинге
11.08.2025, 08:44 1
Бокс
Чемпион топовой лиги купит Зинченко. Известно, сколько заработает Арсенал
Чемпион топовой лиги купит Зинченко. Известно, сколько заработает Арсенал
11.08.2025, 08:20 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем