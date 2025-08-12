Ливерпуль хочет подписать украинца из УПЛ. У него 0 матчей за сборную

Английский «Ливерпуль» интересуется украинским центральным защитником киевского «Динамо» Тарасом Михавко, сообщает издание Anfield Watch.

Журналисты считают, что 20-летний футболист имеет отличные шансы пойти по стопам своего соотечественника Ильи Забарного и стать одним из лучших защитников мира.

Отмечается умение Михавки вести борьбу и качественно играть с мячом.

Однако, по информации источника, если трансфер и состоится, то Тарас сначала будет лишь четвертым в иерархии центральных защитников «Ливерпуля».

В сезоне 2024/25 Тарас Михавко провел 39 матчей на клубном уровне, отличившись 1 забитым мячом и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость украинца в 5 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Динамо» хочет получить за Тараса Михавко 25 миллионов евро.