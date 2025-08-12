Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Ливерпуль хочет подписать украинца из УПЛ. У него 0 матчей за сборную
Англия
12 августа 2025, 17:21
Ливерпуль хочет подписать украинца из УПЛ. У него 0 матчей за сборную

Тарас Михавко может покинуть «Динамо»

Ливерпуль хочет подписать украинца из УПЛ. У него 0 матчей за сборную
Getty Images/Global Images Ukraine. Тарас Михавко

Английский «Ливерпуль» интересуется украинским центральным защитником киевского «Динамо» Тарасом Михавко, сообщает издание Anfield Watch.

Журналисты считают, что 20-летний футболист имеет отличные шансы пойти по стопам своего соотечественника Ильи Забарного и стать одним из лучших защитников мира.

Отмечается умение Михавки вести борьбу и качественно играть с мячом.

Однако, по информации источника, если трансфер и состоится, то Тарас сначала будет лишь четвертым в иерархии центральных защитников «Ливерпуля».

В сезоне 2024/25 Тарас Михавко провел 39 матчей на клубном уровне, отличившись 1 забитым мячом и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость украинца в 5 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Динамо» хочет получить за Тараса Михавко 25 миллионов евро.

Динамо Киев трансферы трансферы УПЛ Тарас Михавко Ливерпуль трансферы АПЛ
Источник: Anfield Watch
ash
Щоб піти стопами Забарного, не потрібно одразу переходити в топ-клуб.
Ответить
+4
didora
Який Ліверпуль? Вони з Поповим або Біловаром за Динамо м'яча не можуть відбити!!!!!!
Ответить
+1
Ondu
кто в это поверит
Ответить
+1
AK.228
Забарным значит не интересовались , а этим - да!?))
Ответить
0
