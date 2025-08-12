Ливерпуль хочет подписать украинца из УПЛ. У него 0 матчей за сборную
Тарас Михавко может покинуть «Динамо»
Английский «Ливерпуль» интересуется украинским центральным защитником киевского «Динамо» Тарасом Михавко, сообщает издание Anfield Watch.
Журналисты считают, что 20-летний футболист имеет отличные шансы пойти по стопам своего соотечественника Ильи Забарного и стать одним из лучших защитников мира.
Отмечается умение Михавки вести борьбу и качественно играть с мячом.
Однако, по информации источника, если трансфер и состоится, то Тарас сначала будет лишь четвертым в иерархии центральных защитников «Ливерпуля».
В сезоне 2024/25 Тарас Михавко провел 39 матчей на клубном уровне, отличившись 1 забитым мячом и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость украинца в 5 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что «Динамо» хочет получить за Тараса Михавко 25 миллионов евро.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинец подписал с клубом пятилетний контракт
Дэн Рафаэль считает, что Александр должен провести бой с Паркером