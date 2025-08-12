Два игрока Евро-2004 до сих пор играют. Кто они?
Прошел уже 21 год с момента проведения соревнования
Прошло уже 21 год после окончания чемпионата Европы 2004 года, в котором неожиданно триумфировала сборная Греции.
На том чемпионате сыграло 368 игроков, и только 2 из них до сих пор не повесили бутсы на гвоздь. Это Криштиану Роналду (Португалия) и Лукас Подольски (Германия).
Новый футбольный год 2025/26 Криштиану Роналду начнет в составе Аль-Насра (Саудовская Аравия), за который сыграл уже три сезона.
Для Лукаса Подольски сезон 2025/26 стал уже пятым в составе «Гурника Забже» (Польша).
Криштиану Роналду на чемпионате Европы 2004 года отличился голом и результативной передачей. Лукас Подольски тогда не имел в своем активе результативных действий.
Напомним, что обоим игрокам сейчас по 40 лет.
