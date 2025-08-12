Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Европы
12 августа 2025, 12:31 | Обновлено 12 августа 2025, 12:34
Два игрока Евро-2004 до сих пор играют. Кто они?

Прошел уже 21 год с момента проведения соревнования

Два игрока Евро-2004 до сих пор играют. Кто они?
Getty Images/Global Images Ukraine

Прошло уже 21 год после окончания чемпионата Европы 2004 года, в котором неожиданно триумфировала сборная Греции.

На том чемпионате сыграло 368 игроков, и только 2 из них до сих пор не повесили бутсы на гвоздь. Это Криштиану Роналду (Португалия) и Лукас Подольски (Германия).

Новый футбольный год 2025/26 Криштиану Роналду начнет в составе Аль-Насра (Саудовская Аравия), за который сыграл уже три сезона.

Для Лукаса Подольски сезон 2025/26 стал уже пятым в составе «Гурника Забже» (Польша).

Криштиану Роналду на чемпионате Европы 2004 года отличился голом и результативной передачей. Лукас Подольски тогда не имел в своем активе результативных действий.

Напомним, что обоим игрокам сейчас по 40 лет.

