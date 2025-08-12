Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
УАФ лаконично отреагировала на трансфер Забарного в ПСЖ

Илья перебрался в чемпионат Франции

УАФ лаконично отреагировала на трансфер Забарного в ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Украинская ассоциация футбола в своих социальных сетях отреагировала на официальное объявление трансфера Ильи Забарного, который перебрался в расположение французского ПСЖ.

«Поздравляем защитника национальной сборной Украины Илью Забарного с новым этапом карьеры», – говорится в сообщении.

Трансфер Забарного обошелся французам в 63 миллиона евро, в соглашении также прописаны и три миллиона в виде бонусов. Трансфер Забарного стал вторым дорогим переходом в истории Украины.

Ранее сообщалось, что Динамо заработает на переходе Забарного в ПСЖ меньшую сумму, чем ожидалось.

ФОТО. Как Забарный проходил медосмотр в ПСЖ
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо дозаявило нового форварда на сезон УПЛ
ВИДЕО. Забарный обратился к болельщикам ПСЖ
Илья Забарный сборная Украины по футболу ПСЖ трансферы трансферы Лиги 1
Олег Вахоцкий Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
