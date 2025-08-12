УАФ лаконично отреагировала на трансфер Забарного в ПСЖ
Илья перебрался в чемпионат Франции
Украинская ассоциация футбола в своих социальных сетях отреагировала на официальное объявление трансфера Ильи Забарного, который перебрался в расположение французского ПСЖ.
«Поздравляем защитника национальной сборной Украины Илью Забарного с новым этапом карьеры», – говорится в сообщении.
Трансфер Забарного обошелся французам в 63 миллиона евро, в соглашении также прописаны и три миллиона в виде бонусов. Трансфер Забарного стал вторым дорогим переходом в истории Украины.
Ранее сообщалось, что Динамо заработает на переходе Забарного в ПСЖ меньшую сумму, чем ожидалось.
