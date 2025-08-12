Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Забарный – в топ-10 самых дорогих трансферов ПСЖ. И рекорд на своей позиции
Франция
12 августа 2025, 11:29 | Обновлено 12 августа 2025, 11:35
Забарный – в топ-10 самых дорогих трансферов ПСЖ. И рекорд на своей позиции

За украинца отдали 63 миллиона евро

Забарный – в топ-10 самых дорогих трансферов ПСЖ. И рекорд на своей позиции
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

ПСЖ оформил переход украинского защитника Борнмута Ильи Забарного, который с трансфером за 63 миллиона евро занял 8-е место в истории клуба в списке самых дорогих игроков.

Столько же отдали за Анхеля Ди Марию.

Однако Забарный является самым дорогим центральным защитником в истории парижского клуба. Ранее этот статус занимал Давид Луис с ценником 49,5 миллиона.

Рекордным трансфером в истории ПСЖ остается Неймар – 222 миллиона.

Илья Забарный ПСЖ трансферы трансферы Лиги 1
Иван Зинченко Источник: Transfermarkt
