Забарный – в топ-10 самых дорогих трансферов ПСЖ. И рекорд на своей позиции

ПСЖ оформил переход украинского защитника Борнмута Ильи Забарного, который с трансфером за 63 миллиона евро занял 8-е место в истории клуба в списке самых дорогих игроков.

Столько же отдали за Анхеля Ди Марию.

Однако Забарный является самым дорогим центральным защитником в истории парижского клуба. Ранее этот статус занимал Давид Луис с ценником 49,5 миллиона.

Рекордным трансфером в истории ПСЖ остается Неймар – 222 миллиона.