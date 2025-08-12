Франция12 августа 2025, 11:29 | Обновлено 12 августа 2025, 11:35
Забарный – в топ-10 самых дорогих трансферов ПСЖ. И рекорд на своей позиции
За украинца отдали 63 миллиона евро
ПСЖ оформил переход украинского защитника Борнмута Ильи Забарного, который с трансфером за 63 миллиона евро занял 8-е место в истории клуба в списке самых дорогих игроков.
Столько же отдали за Анхеля Ди Марию.
Однако Забарный является самым дорогим центральным защитником в истории парижского клуба. Ранее этот статус занимал Давид Луис с ценником 49,5 миллиона.
Рекордным трансфером в истории ПСЖ остается Неймар – 222 миллиона.
