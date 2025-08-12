Президент ПСЖ объяснил, почему клуб подписал Забарного

Президент французского «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал подписание контракта с украинским центральным защитником английского «Борнмута» Ильей Забарным:

«Мы рады продолжать укреплять наш коллектив подписанием контракта с Ильей Забарным. Илья – талантливый игрок международного уровня и настоящий профессионал. Он внесет весомый вклад в то, что мы строим в долгосрочной перспективе в «Пари Сен-Жермен».

В сезоне 2024/25 Илья Забарный провел 39 матчей на клубном уровне, отличившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость украинца в 42 миллиона евро.