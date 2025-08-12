Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
12 августа 2025, 10:05 |
Лукас Феррейра ждет документов для перехода в Шахтер

Футболист уже общался с Ардой Тураном

12 августа 2025, 10:05 |
Лукас Феррейра ждет документов для перехода в Шахтер
Getty Images/Global Images Ukraine. Лукас Феррейра (с мячом)

19-летний вингер «Сан-Паулу» Лукас Феррейра близок к переходу в «Шахтер», который проявляет активный интерес в его услугах.

Сообщается, что футболист не поехал вместе с командой в Колумбию на матч Кубка Либертадорес против «Атлетико Насьональ», а ждет в Бразилии оформления всех необходимых документов, чтобы его трансфер в «Шахтер» был завершен.

Известно, что Лукас Феррейра уже имел разговор с главным тренером «Шахтера» Ардой Тураном.

За Феррейру «горняки» заплатят «трехцветным» 10 миллионов евро, а еще 2 миллиона прописаны в виде бонусов и будут переведены на счета бразильского клуба, если в сезоне-2026/27 «Шахтер» будет играть в Лиге чемпионов.

На счету Лукаса Феррейры 23 матча за «Сан-Паулу», в которых он забил 1 мяч и отдал 1 результативную передачу. После прихода аргентинца Эрнана Креспо на пост коуча «трехцветных» вингер потерял место в составе и не пользуется доверием тренера, чем, очевидно, и собирается воспользоваться «Шахтер».

Алексей Сливченко Источник: O POVO Online
