Лукас Феррейра ждет документов для перехода в Шахтер

19-летний вингер «Сан-Паулу» Лукас Феррейра близок к переходу в «Шахтер», который проявляет активный интерес в его услугах.

Сообщается, что футболист не поехал вместе с командой в Колумбию на матч Кубка Либертадорес против «Атлетико Насьональ», а ждет в Бразилии оформления всех необходимых документов, чтобы его трансфер в «Шахтер» был завершен.

Известно, что Лукас Феррейра уже имел разговор с главным тренером «Шахтера» Ардой Тураном.

За Феррейру «горняки» заплатят «трехцветным» 10 миллионов евро, а еще 2 миллиона прописаны в виде бонусов и будут переведены на счета бразильского клуба, если в сезоне-2026/27 «Шахтер» будет играть в Лиге чемпионов.

На счету Лукаса Феррейры 23 матча за «Сан-Паулу», в которых он забил 1 мяч и отдал 1 результативную передачу. После прихода аргентинца Эрнана Креспо на пост коуча «трехцветных» вингер потерял место в составе и не пользуется доверием тренера, чем, очевидно, и собирается воспользоваться «Шахтер».