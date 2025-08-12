Легенда Динамо дал совет Шовковскому перед Пафосом: «Почему позор сразу?»

Легендарный футболист киевского «Динамо» Владислав Ващук поделился эмоциями перед ответным матчем квалификационного раунда Лиги чемпионов, где «бело-синие» сыграют против кипрского «Пафоса»

– Владислав, есть у вас вера в то, что Динамо сможет закамбечить после поражения в первом матче (0:1) стоит ли ожидать хай, как когда-то было в квалификации против Лиги чемпионов против швейцарского Туна (2:2, 0:1)?

– Знаете, по-моему, учитывая, как играло Динамо в первом матче, то поражение – какая-то случайность. У киевлян было немало моментов, где они должны были забивать и выигрывать эту игру.

– А не было ли недооценки соперника? Мол, выйдем бутсами тот Пафос обвиняем, кто это вообще такие? А оно как получилось.

– Нет. В первом матче динамовцы просто разбазарили кучу моментов. Не удалось поставить точку, забить гол, в завершающей стадии. И это говорит о низкой квалификации некоторых игроков.

Вот и есть минус один перед началом второй игры. Знаете, может быть спешка со стороны игроков команды Александра Шовковского – попытаться быстро забить первыми [в ответном матче]. И это такой тонкий момент: может сыграть как на пользу, так и наоборот. Будем видеть, как оно получится. Однако, по моему мнению, Динамо вполне по силам пройти Пафос. Главное, надежно сыграть в обороне.

– Кому, как не вам, знать о важности надежной обороны в командной игре в целом. Вдруг Динамо не удастся против Пафоса, чего я точно не желаю бело-синим, повторю вопрос номер один, несколько перефразировав, это будет провал?

– Ну чего провал сразу? Надо поддерживать команду в любом случае. Война на дворе, не забывайте – логистика нарушена и еще куча других нюансов. Это на старте сезона из Европы во Львов и обратно в Европу вроде бы ничего такого, а дальше будет сложнее.

Но знаете, что мне нравится? Что о собственной логистике, как оправдании, все меньше и меньше говорят. Мне так кажется, что тренер даже запрещает игрокам думать об этом [постоянные продолжительные переезды]. И это верно! Вы же сознательно выбрали путь стать футболистами, так играйте и не плачьте. Всем сейчас тяжело. И футбол – едва ли не единственное, что нынче иногда придает нам хоть какой-то позитив. Динамовцы должны знать об этом, и побеждать должны, – сказал Ващук.

Ответный матч между Динамо и Пафосом состоится во вторник, 12 августа. Стартовый свисток матча на Кипре прозвучит в 20:00 по киевскому времени.