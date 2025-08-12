Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО: «Реализация у динамовцев хромает на обе ноги»

Сегодня, 12 августа, в Лимасоле в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов «Динамо» попытается взять реванш у кипрского «Пафоса» за поражение в Люблине со счетом 0:1.

Насколько велики шансы на победу у украинской команды эксклюзивно для сайта Sport.ua рассказал бывший защитник «Динамо», который в свое время был и главный тренер «бело-синих» Анатолий Демьяненко.

– Анатолий Васильевич, вы были в шоке после первого матча «Пафос» – «Динамо»?

– В принципе, да. Мне и игра в исполнении киевлян не принесла удовлетворения. Хотя моменты были, нужно было забивать. Реализация у динамовцев хромает на обе ноги. Теперь придется отыгрываться, причем, на чужом поле. Впрочем, сопернику нужно отдать должное, они хорошо выбегали в контратаки. Кипр подтягивается в своем футбольном развитии, просто так их не обыграешь, необходимо выкладываться на 100 процентов.

– Несмотря на то, что уровень нашего чемпионата упал, но есть ведь история, школа. Разве команда, которая стремиться в групповой этап Лиги чемпионов, может проигрывать представителю кипрского первенства?

– Нет, конечно. Но критиковать «Динамо» или нет, нужно после ответной игры, в которой будет решаться судьба путевки в плей-офф раунд. Бывают такие матчи, когда игра не идет. Надеюсь, подопечные Александра Шовковского смогут исправить ситуацию.

– На ваш взгляд, в чем была главная причина поражения динамовцев?

– Все просто, киевляне прозевали контратаку соперника. Значит, где-то не хватило концентрации. Повторюсь, «Пафос» – хорошая команда, в ее составе есть квалифицированные легионеры, которые делают погоду. Они не зря стали чемпионами Кипра.

– Кто вас конкретно разочаровал?

– Вся команда должна была сыграть солиднее, увереннее, наглее.

– В межсезонье киевляне были пассивными на трансферном рынке. Это может в будущем стать проблемой?

– Это нужно находиться внутри коллектива, чтобы владеть полной информацией. Сложный вопрос. В «Динамо», возможно, считают, что команда молодая и перспективная.

– Каким вам видится предстоящий поединок в Лимасоле?

– Я больше, чем уверен, что после первой игры в «Динамо» сделают выводы. Очень важно правильно настроиться на игру, а при полной отдаче и классе исполнителей, нужно добиться положительного результата. Но самое главное, чтобы команда со всей серьезностью отнеслась к реализации моментов. В первой игре не хватало качественной концовки при создании голевых шансов.

– На ваш взгляд, Александр Шовковский будет рисковать с первых минут?

– Мне сложно ответить на этот вопрос. Я не знаю, какой план на игру придумает наставник «Динамо». Хотя счет не такой, чтобы с первых минут бежать вперед, забывая про оборону. Важно, чтобы после финального свистка украинские болельщики были довольны итоговым результатом.

– Каким будет ваш прогноз?

– Я не люблю давать прогнозы, но, думаю, что «Динамо» пройдет в следующий этап соревнований. Всегда нужно верить в свою команду.