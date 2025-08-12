Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тренер Пафоса: «Погодные условия окажут влияние на игру Динамо»
Лига чемпионов
12 августа 2025, 08:22 | Обновлено 12 августа 2025, 08:26
861
0

Тренер Пафоса: «Погодные условия окажут влияние на игру Динамо»

Хуан Карлос Карседо высказался об ответном матче Q3 Лиги чемпионов

12 августа 2025, 08:22 | Обновлено 12 августа 2025, 08:26
861
0
Тренер Пафоса: «Погодные условия окажут влияние на игру Динамо»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хуан Карлос Карседо

Главный тренер «Пафоса» Хуан Карлос Карседо поделился мыслями на пресс-конференции относительно второго матча с киевским «Динамо» в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов. Первая игра завершилась минимальной победой «Пафоса» со счётом 1:0.

«Впереди у нас очень важный европейский матч. Мы работали очень усердно и мотивированы провести отличную игру. Перед нами очень сильный соперник, которого мы глубоко уважаем. Мы хотим пройти в следующий этап.

Сезон только начался, и нам ещё предстоит много работать. Цель всегда одна – следующий матч. В этом сезоне мы должны быть единой командой: у нас есть хорошие игроки, но самое важное – действовать как единое целое.

У нас большой состав, мы стараемся мотивировать всех игроков. Мы проанализировали соперника и хотим использовать свои сильные стороны. Посмотрим, кого задействуем. Мы должны оказывать на них давление, чтобы они не смогли играть в свой футбол.

Киевляне верят в свою команду, и это логично – это качественный коллектив. Мы сосредоточены на своей игре. С нашими болельщиками рядом и с погодными условиями, которые, как я считаю, повлияют на «Динамо», главное, чтобы мы сами были в хорошей форме. Всё зависит от нас. Мы подготовились должным образом и готовы к выходу в следующий раунд.

Хочу сказать нашим фанатам, что мы благодарны за ту особую химию, которая сложилась. Мы хотим видеть полный стадион и ощущать их поддержку. Это стало возможным благодаря нашей работе и успехам. Игрокам нравится атмосфера, которая создаётся на стадионе. Болельщики должны понимать, насколько сложно будет пройти дальше и завоевать путёвку в групповой этап Лиги Европы.

Давид Луиз? То, что побудило его перейти в «Пафос» – это любовь и страсть к футболу. «Пафос» даёт ему возможность играть на высоком уровне, выступать в Европе и завоёвывать титулы. Первое впечатление от него на тренировках – он отличный игрок и очень опытный», – сказал Карседо.

Ответный матч пройдет 12 августа в кипрском Лимасоле, стартовый свисток прозвучит в 20:00.

Победитель противостояния выйдет в Q4 Лиги чемпионов, где сыграет с победителем пары «Лех» Познань – «Црвена Звезда» (1:3 в первой игре).

Команда, которая проиграет двуматчевую дуэль, перейдет в Q4 Лиги Европы, где соперником будет победитель пары Q3 ЛЕ «Хамрун Спартанс» – «Маккаби» Тель-Авив (1:2 в первой игре).

По теме:
Тренер Кудровки: «В нас не верит никто, кроме нас самих»
Пафос – Динамо. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Где смотреть онлайн матч квалификации ЛЧ Пафос – Динамо Киев
Динамо Киев Пафос Лига чемпионов Динамо - Пафос пресс-конференция
Андрей Витренко Источник: 24sports.com.cy
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Сын легенды Динамо перешел в Кудровку
Футбол | 11 августа 2025, 15:27 7
ОФИЦИАЛЬНО. Сын легенды Динамо перешел в Кудровку
ОФИЦИАЛЬНО. Сын легенды Динамо перешел в Кудровку

Алексей Гусев будет выступать в команде, представляющей Черниговскую область, на правах аренды

Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО: «Реализация у динамовцев хромает на обе ноги»
Футбол | 12 августа 2025, 07:02 0
Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО: «Реализация у динамовцев хромает на обе ноги»
Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО: «Реализация у динамовцев хромает на обе ноги»

Тем не менее, авторитетный специалист верит в удачный для «Динамо» исход противостояния с «Пафосом»

Дюбуа после поражения Усику неожиданно занял высокое место в рейтинге
Бокс | 11.08.2025, 08:44
Дюбуа после поражения Усику неожиданно занял высокое место в рейтинге
Дюбуа после поражения Усику неожиданно занял высокое место в рейтинге
Матчи на престижном турнире в Цинциннати прерваны. Известна причина
Теннис | 12.08.2025, 01:15
Матчи на престижном турнире в Цинциннати прерваны. Известна причина
Матчи на престижном турнире в Цинциннати прерваны. Известна причина
Тайсон Фьюри объяснил, почему Дюбуа не встал после удара Усика
Бокс | 11.08.2025, 09:12
Тайсон Фьюри объяснил, почему Дюбуа не встал после удара Усика
Тайсон Фьюри объяснил, почему Дюбуа не встал после удара Усика
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Большая куча денег. Итаума рассказал, кто его впечатляет больше, чем Усик
Большая куча денег. Итаума рассказал, кто его впечатляет больше, чем Усик
11.08.2025, 19:48 2
Бокс
Юлия Левченко выиграла чемпионат Украины в прыжках в высоту
Юлия Левченко выиграла чемпионат Украины в прыжках в высоту
10.08.2025, 23:23
Другие виды
Как выглядит турнирная таблица УПЛ. Лидерство Динамо, триллер для Шахтера
Как выглядит турнирная таблица УПЛ. Лидерство Динамо, триллер для Шахтера
11.08.2025, 06:23 20
Футбол
Тренер Дюбуа: «Мне плевать, это жизнь, Даниэль – в больнице»
Тренер Дюбуа: «Мне плевать, это жизнь, Даниэль – в больнице»
11.08.2025, 05:48 1
Бокс
В ПСЖ отреагировали на ситуацию с Забарным и россиянином Сафоновым
В ПСЖ отреагировали на ситуацию с Забарным и россиянином Сафоновым
11.08.2025, 13:24 18
Футбол
Стала известна зарплата Забарного в ПСЖ
Стала известна зарплата Забарного в ПСЖ
10.08.2025, 09:04 10
Футбол
Пять бразильцев и Краснопир. Шахтер и Карпаты расписали боевую ничью
Пять бразильцев и Краснопир. Шахтер и Карпаты расписали боевую ничью
10.08.2025, 20:02 481
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем