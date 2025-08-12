Тренер Пафоса: «Погодные условия окажут влияние на игру Динамо»

Главный тренер «Пафоса» Хуан Карлос Карседо поделился мыслями на пресс-конференции относительно второго матча с киевским «Динамо» в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов. Первая игра завершилась минимальной победой «Пафоса» со счётом 1:0.

«Впереди у нас очень важный европейский матч. Мы работали очень усердно и мотивированы провести отличную игру. Перед нами очень сильный соперник, которого мы глубоко уважаем. Мы хотим пройти в следующий этап.

Сезон только начался, и нам ещё предстоит много работать. Цель всегда одна – следующий матч. В этом сезоне мы должны быть единой командой: у нас есть хорошие игроки, но самое важное – действовать как единое целое.

У нас большой состав, мы стараемся мотивировать всех игроков. Мы проанализировали соперника и хотим использовать свои сильные стороны. Посмотрим, кого задействуем. Мы должны оказывать на них давление, чтобы они не смогли играть в свой футбол.

Киевляне верят в свою команду, и это логично – это качественный коллектив. Мы сосредоточены на своей игре. С нашими болельщиками рядом и с погодными условиями, которые, как я считаю, повлияют на «Динамо», главное, чтобы мы сами были в хорошей форме. Всё зависит от нас. Мы подготовились должным образом и готовы к выходу в следующий раунд.

Хочу сказать нашим фанатам, что мы благодарны за ту особую химию, которая сложилась. Мы хотим видеть полный стадион и ощущать их поддержку. Это стало возможным благодаря нашей работе и успехам. Игрокам нравится атмосфера, которая создаётся на стадионе. Болельщики должны понимать, насколько сложно будет пройти дальше и завоевать путёвку в групповой этап Лиги Европы.

Давид Луиз? То, что побудило его перейти в «Пафос» – это любовь и страсть к футболу. «Пафос» даёт ему возможность играть на высоком уровне, выступать в Европе и завоёвывать титулы. Первое впечатление от него на тренировках – он отличный игрок и очень опытный», – сказал Карседо.

Ответный матч пройдет 12 августа в кипрском Лимасоле, стартовый свисток прозвучит в 20:00.

Победитель противостояния выйдет в Q4 Лиги чемпионов, где сыграет с победителем пары «Лех» Познань – «Црвена Звезда» (1:3 в первой игре).

Команда, которая проиграет двуматчевую дуэль, перейдет в Q4 Лиги Европы, где соперником будет победитель пары Q3 ЛЕ «Хамрун Спартанс» – «Маккаби» Тель-Авив (1:2 в первой игре).