ФОТО. Атрофия мышц. Как выглядит нога Альфонсо Дэвиса после 5 месяцев паузы
Защитник Баварии вернулся к тренировкам после травмы колена
Защитник мюнхенской «Баварии» Альфонсо Дэвис вернулся к тренировкам после травмы крестообразных связок колена.
Спортивный врач Дмитрий Бабелюк рассказал о ситуации с травмой канадского футболиста:
«Так выглядит нога Альфонсо Дэвиса на 5-м месяце после пластики крестов. Очевидна атрофия мышц, что характерно для длительного периода восстановления от этой травмы.
Также шрам выше колена может указывать на выполнение новой-старой методики восстановления передней крестообразной связки с использованием сухожилия четырехглавой мышцы бедра.
Этот метод сейчас набирает значительную популярность, и именно такой способ восстановления передней крестообразной связки (ПКС) все чаще можно увидеть у топовых спортсменов.
По фото можно сказать, что у канадца еще много работы впереди. Очевидно, что старые протоколы, где “кресты” восстанавливали за 6 месяцев, уже давно не актуальны на топовом уровне».
