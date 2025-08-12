Защитник мюнхенской «Баварии» Альфонсо Дэвис вернулся к тренировкам после травмы крестообразных связок колена.

Спортивный врач Дмитрий Бабелюк рассказал о ситуации с травмой канадского футболиста:

«Так выглядит нога Альфонсо Дэвиса на 5-м месяце после пластики крестов. Очевидна атрофия мышц, что характерно для длительного периода восстановления от этой травмы.

Также шрам выше колена может указывать на выполнение новой-старой методики восстановления передней крестообразной связки с использованием сухожилия четырехглавой мышцы бедра.

Этот метод сейчас набирает значительную популярность, и именно такой способ восстановления передней крестообразной связки (ПКС) все чаще можно увидеть у топовых спортсменов.

По фото можно сказать, что у канадца еще много работы впереди. Очевидно, что старые протоколы, где “кресты” восстанавливали за 6 месяцев, уже давно не актуальны на топовом уровне».

ФОТО. Атрофия мышц. Как выглядит нога Альфонсо Дэвиса после 5 месяцев паузы