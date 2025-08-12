ФОТО. Атрофия мышц. Как выглядит нога Альфонсо Дэвиса после 5 месяцев паузы

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Германия
12 августа 2025, 04:15 | Обновлено 12 августа 2025, 04:28
Защитник Баварии вернулся к тренировкам после травмы колена

ФК Бавария. Альфонсо Дэвис

Защитник мюнхенской «Баварии» Альфонсо Дэвис вернулся к тренировкам после травмы крестообразных связок колена.

Спортивный врач Дмитрий Бабелюк рассказал о ситуации с травмой канадского футболиста:

«Так выглядит нога Альфонсо Дэвиса на 5-м месяце после пластики крестов. Очевидна атрофия мышц, что характерно для длительного периода восстановления от этой травмы.

Также шрам выше колена может указывать на выполнение новой-старой методики восстановления передней крестообразной связки с использованием сухожилия четырехглавой мышцы бедра.

Этот метод сейчас набирает значительную популярность, и именно такой способ восстановления передней крестообразной связки (ПКС) все чаще можно увидеть у топовых спортсменов.

По фото можно сказать, что у канадца еще много работы впереди. Очевидно, что старые протоколы, где “кресты” восстанавливали за 6 месяцев, уже давно не актуальны на топовом уровне».

Альфонсо Дэвис Бундеслига травма Бавария чемпионат Германии по футболу травма колена Дмитрий Бабелюк
Николай Степанов Источник: Hospital Pass
