Источник: Фенербахче сделал официальное предложение Арсеналу по Зинченко

Турецкий клуб «Фенербахче» официально сделал предложение «Арсеналу» по трансферу украинского футболиста Александра Зинченко, информирует TRT Spor.

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуриньо стремится как можно скорее видеть 28-летнего Зинченко в своей команде.

По информации источника, португальский специалист планирует использовать украинца не только на позиции левого защитника, но и на позиции центрального полузащитника.

Зинченко начинал карьеру на позиции центрального хавбека, но большую часть игрового времени провел на левом фланге обороны, в частности под руководством Пепа Гвардиолы в «Манчестер Сити», где провел 5 сезонов (128 матчей, 2 гола).

С 2022 года Зинченко выступает за «Арсенал». Он провел за лондонский клуб 91 матч и забил 3 гола, если учитывать все турниры.