Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Переговоры уже ведутся. Зинченко готовится к трансферу в именитый клуб
Англия
11 августа 2025, 20:33 |
2720
1

Переговоры уже ведутся. Зинченко готовится к трансферу в именитый клуб

Украинец может покинуть АПЛ

11 августа 2025, 20:33 |
2720
1
Переговоры уже ведутся. Зинченко готовится к трансферу в именитый клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Украинский защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко может продолжить карьеру в турецком «Фенербахче», сообщает TRT Spor.

По информации источника, стамбульский клуб, который возглавляет известный португальский тренер Жозе Моуриньо, уже ведет переговоры с «канонирами» о подписании 28-летнего игрока.

В прошлом сезоне Зинченко сыграл за «Арсенал» 23 матча и отличился 1 голом и 1 результативной передачей. Контракт Александра с «канонирами» рассчитан до лета 2026 года. Рыночная трансферная стоимость украинца составляет 20 млн евро.

Ранее стало известно, почему Зинченко до сих пор не ушел из «Арсенала».

По теме:
Клуб АПЛ, который хотел Ваната, нацелился на другого лидера сборной Украины
Фулхэм предложил рекордные для себя деньги за игрока Шахтера
Два украинца – в стартовом составе Трабзонспора на первую игру чемпионата
Александр Зинченко Фенербахче чемпионат Турции по футболу трансферы трансферы АПЛ Арсенал Лондон
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дюбуа после поражения Усику неожиданно занял высокое место в рейтинге
Бокс | 11 августа 2025, 08:44 1
Дюбуа после поражения Усику неожиданно занял высокое место в рейтинге
Дюбуа после поражения Усику неожиданно занял высокое место в рейтинге

WBC включила британца в свой рейтинг

Стало известно, как Сафонов отреагировал на трансфер Забарного в ПСЖ
Футбол | 11 августа 2025, 20:24 10
Стало известно, как Сафонов отреагировал на трансфер Забарного в ПСЖ
Стало известно, как Сафонов отреагировал на трансфер Забарного в ПСЖ

Украинский футболист завершил трансфер во французский гранд

Как выглядит турнирная таблица УПЛ. Лидерство Динамо, триллер для Шахтера
Футбол | 11.08.2025, 06:23
Как выглядит турнирная таблица УПЛ. Лидерство Динамо, триллер для Шахтера
Как выглядит турнирная таблица УПЛ. Лидерство Динамо, триллер для Шахтера
Гарри Кейн готовится покинуть Баварию. Это грандиозный трансфер
Футбол | 11.08.2025, 07:16
Гарри Кейн готовится покинуть Баварию. Это грандиозный трансфер
Гарри Кейн готовится покинуть Баварию. Это грандиозный трансфер
Вот это поворот. Моуриньо больше всего хочет трансфера звезды из Украины
Футбол | 11.08.2025, 21:18
Вот это поворот. Моуриньо больше всего хочет трансфера звезды из Украины
Вот это поворот. Моуриньо больше всего хочет трансфера звезды из Украины
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
іван гомонай
іменитий клуб де і в чому????
Ответить
0
Популярные новости
Леннокс Льюис назвал место Усика в рейтинге лучших супертяжей в истории
Леннокс Льюис назвал место Усика в рейтинге лучших супертяжей в истории
09.08.2025, 23:32 1
Бокс
Матча со Свентек не будет. Костюк снялась с турнира WTA 1000 в Цинциннати
Матча со Свентек не будет. Костюк снялась с турнира WTA 1000 в Цинциннати
10.08.2025, 21:29 2
Теннис
Пять бразильцев и Краснопир. Шахтер и Карпаты расписали боевую ничью
Пять бразильцев и Краснопир. Шахтер и Карпаты расписали боевую ничью
10.08.2025, 20:02 490
Футбол
Чемпион топовой лиги купит Зинченко. Известно, сколько заработает Арсенал
Чемпион топовой лиги купит Зинченко. Известно, сколько заработает Арсенал
11.08.2025, 08:20 4
Футбол
Алекс Фергюсон назвал лучшую команду в истории футбола
Алекс Фергюсон назвал лучшую команду в истории футбола
11.08.2025, 06:08
Футбол
Джошуа анонсировал следующий большой бой. Поединок золотых призеров
Джошуа анонсировал следующий большой бой. Поединок золотых призеров
09.08.2025, 21:44 1
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Сын легенды Динамо перешел в Кудровку
ОФИЦИАЛЬНО. Сын легенды Динамо перешел в Кудровку
11.08.2025, 15:27 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем