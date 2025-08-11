Переговоры уже ведутся. Зинченко готовится к трансферу в именитый клуб

Украинский защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко может продолжить карьеру в турецком «Фенербахче», сообщает TRT Spor.

По информации источника, стамбульский клуб, который возглавляет известный португальский тренер Жозе Моуриньо, уже ведет переговоры с «канонирами» о подписании 28-летнего игрока.

В прошлом сезоне Зинченко сыграл за «Арсенал» 23 матча и отличился 1 голом и 1 результативной передачей. Контракт Александра с «канонирами» рассчитан до лета 2026 года. Рыночная трансферная стоимость украинца составляет 20 млн евро.

Ранее стало известно, почему Зинченко до сих пор не ушел из «Арсенала».