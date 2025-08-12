Победа Зари над Кудровкой, гол Вьюнника, предложение Фенербахче по Зинченко
Главные новости за 11 августа на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 11 августа.
1. Этот экзамен был сложнее. Заря одолела Кудровку в Киеве
Команда Баранова уже во втором туре потерпела первое поражение в УПЛ
2A. Лехия и Мотор сыграли матч-триллер. Вьюнник забил быстрый гол в Польше
Украинский форвард отличился уже на 3-й минуте поединка
2B. Турнирная таблица УПЛ после 2-го тура. Динамо и Колос – на вершине
По 4 очка набрали 4 команды: Заря, ЛНЗ, Шахтер и Оболонь
3. Трабзонспор с тремя украинцами выиграл матч стартового тура в Турции
Единственный гол в ворота Коджаэлиспора был забит в начале второго тайма
4. Источник: Фенербахче сделал официальное предложение Арсеналу по Зинченко
Жозе Моуриньо хочет видеть украинского футболиста в турецкой команде
5. Три английских клуба интересуются Довбиком
Артем Довбик привлекает внимание «Вест Хэма», «Сандерленд» и «Лидс»
6. Валидольная победа. Юлиан Бойко пробился в 1/16 финала в Саудовской Аравии
Украинец одержал на турнире четвертую победу подряд
7. Всемирные игры. Украинка завоевала золото и установила мировой рекорд
Гречко показал класс в подводном плавании
8. Матчи на престижном турнире в Цинциннати прерваны. Известна причина
На территории проведения турнира пропало электричество
9. Не только о Барселоне и Реале. Превью сезона Ла Лиги
Определяемся с главными интригами розыгрыша испанского первенства 2025/26
10. Ливерпуль разрывает трансферный рынок: почему именно сейчас и откуда деньги
Оцениваем трансферную кампанию «красных»
