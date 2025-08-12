Победа Зари над Кудровкой, гол Вьюнника, предложение Фенербахче по Зинченко

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 11 августа.

1. Этот экзамен был сложнее. Заря одолела Кудровку в Киеве

Команда Баранова уже во втором туре потерпела первое поражение в УПЛ

2A. Лехия и Мотор сыграли матч-триллер. Вьюнник забил быстрый гол в Польше

Украинский форвард отличился уже на 3-й минуте поединка

2B. Турнирная таблица УПЛ после 2-го тура. Динамо и Колос – на вершине

По 4 очка набрали 4 команды: Заря, ЛНЗ, Шахтер и Оболонь

3. Трабзонспор с тремя украинцами выиграл матч стартового тура в Турции

Единственный гол в ворота Коджаэлиспора был забит в начале второго тайма

4. Источник: Фенербахче сделал официальное предложение Арсеналу по Зинченко

Жозе Моуриньо хочет видеть украинского футболиста в турецкой команде

5. Три английских клуба интересуются Довбиком

Артем Довбик привлекает внимание «Вест Хэма», «Сандерленд» и «Лидс»

6. Валидольная победа. Юлиан Бойко пробился в 1/16 финала в Саудовской Аравии

Украинец одержал на турнире четвертую победу подряд

7. Всемирные игры. Украинка завоевала золото и установила мировой рекорд

Гречко показал класс в подводном плавании

8. Матчи на престижном турнире в Цинциннати прерваны. Известна причина

На территории проведения турнира пропало электричество

9. Не только о Барселоне и Реале. Превью сезона Ла Лиги

Определяемся с главными интригами розыгрыша испанского первенства 2025/26

10. Ливерпуль разрывает трансферный рынок: почему именно сейчас и откуда деньги

Оцениваем трансферную кампанию «красных»