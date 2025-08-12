Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Победа Зари над Кудровкой, гол Вьюнника, предложение Фенербахче по Зинченко
12 августа 2025, 05:23
Победа Зари над Кудровкой, гол Вьюнника, предложение Фенербахче по Зинченко

Главные новости за 11 августа на Sport.ua

Победа Зари над Кудровкой, гол Вьюнника, предложение Фенербахче по Зинченко
ФК Заря

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 11 августа.

1. Этот экзамен был сложнее. Заря одолела Кудровку в Киеве
Команда Баранова уже во втором туре потерпела первое поражение в УПЛ

2A. Лехия и Мотор сыграли матч-триллер. Вьюнник забил быстрый гол в Польше
Украинский форвард отличился уже на 3-й минуте поединка

2B. Турнирная таблица УПЛ после 2-го тура. Динамо и Колос – на вершине
По 4 очка набрали 4 команды: Заря, ЛНЗ, Шахтер и Оболонь

3. Трабзонспор с тремя украинцами выиграл матч стартового тура в Турции
Единственный гол в ворота Коджаэлиспора был забит в начале второго тайма

4. Источник: Фенербахче сделал официальное предложение Арсеналу по Зинченко
Жозе Моуриньо хочет видеть украинского футболиста в турецкой команде

5. Три английских клуба интересуются Довбиком
Артем Довбик привлекает внимание «Вест Хэма», «Сандерленд» и «Лидс»

6. Валидольная победа. Юлиан Бойко пробился в 1/16 финала в Саудовской Аравии
Украинец одержал на турнире четвертую победу подряд

7. Всемирные игры. Украинка завоевала золото и установила мировой рекорд
Гречко показал класс в подводном плавании

8. Матчи на престижном турнире в Цинциннати прерваны. Известна причина
На территории проведения турнира пропало электричество

9. Не только о Барселоне и Реале. Превью сезона Ла Лиги
Определяемся с главными интригами розыгрыша испанского первенства 2025/26

10. Ливерпуль разрывает трансферный рынок: почему именно сейчас и откуда деньги
Оцениваем трансферную кампанию «красных»

главные новости
