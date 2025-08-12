Матчи на престижном турнире в Цинциннати прерваны. Известна причина
На территории проведения турнира пропало электричество
В ночь на 12 августа на хардовом турнире в Цинциннати продолжаются матчи третьего раунда в мужском и женском одиночных разрядов.
Примерно в 00:50 по Киеву все встречи были прерваны. На территории проведения соревнований пропало электричество.
«Похоже, что это дым от генератора, так как на территории турнира Cincinnati Open по-прежнему нет электричества. Игру приостановили, поскольку линейные судьи были убраны, и теперь судейство целиком зависит от электронной системы определения линии», – сообщил журналист Бен Ротенберг.
Пока что неизвестно, когда возобновятся поединки.
Матчи в Цинциннати, которые были прерваны:
- Стефанос Циципас – Бенжамен Бонзи – 7:6 (7:4), 2:5
- Тейлор Фритц – Лоренцо Сонего – 7:6 (7:4)
Power out accross some of the grounds it seems ! pic.twitter.com/VlObkIb4Ff— Tony (@tjc05) August 11, 2025
Seems to be smoke from a generator as power remains out around the Cincinnati Open grounds, halting play because of removal of human line judges and sole reliance on electronic line calling. pic.twitter.com/I1lX7IHQUN— Ben Rothenberg (@BenRothenberg) August 11, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Команда Баранова уже во втором туре потерпела первое поражение в УПЛ
Англичанин может перейти в «Барселону»