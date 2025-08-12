Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Матчи на престижном турнире в Цинциннати прерваны. Известна причина
12 августа 2025, 01:15 | Обновлено 12 августа 2025, 01:17
В ночь на 12 августа на хардовом турнире в Цинциннати продолжаются матчи третьего раунда в мужском и женском одиночных разрядов.

Примерно в 00:50 по Киеву все встречи были прерваны. На территории проведения соревнований пропало электричество.

«Похоже, что это дым от генератора, так как на территории турнира Cincinnati Open по-прежнему нет электричества. Игру приостановили, поскольку линейные судьи были убраны, и теперь судейство целиком зависит от электронной системы определения линии», – сообщил журналист Бен Ротенберг.

Пока что неизвестно, когда возобновятся поединки.

Матчи в Цинциннати, которые были прерваны:

  • Стефанос Циципас – Бенжамен Бонзи – 7:6 (7:4), 2:5
  • Тейлор Фритц – Лоренцо Сонего – 7:6 (7:4)
В Цинциннати сыгран 30-минутный гейм с 17 дьюсами, но это далеко не рекорд
85-й номер ATP впервые обыграл соперника из топ-50, наказав Медведева
Алькарас вышел в 1/16 финала Мастерса в Цинциннати, подарив сет боснийцу
