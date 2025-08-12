Англия12 августа 2025, 03:25 | Обновлено 12 августа 2025, 03:40
Три английских клуба интересуются Довбиком
Артем Довбик привлекает внимание «Вест Хэма», «Сандерленд» и «Лидс»
12 августа 2025, 03:25 | Обновлено 12 августа 2025, 03:40
Украинский нападающий римской «Ромы» Артем Довбик привлекает внимание трех клубов Английской Премьер-лиги, сообщает Николо Скира.
По информации источника, в подписании 28-летнего футболиста заинтересованы «Сандерленд», «Вест Хэм» и «Лидс».
В сезоне 2024/25 Артем Довбик провел 45 матчей на клубном уровне, отличившись 17 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что «Рома» нацелилась на подписание еще одного форварда.
