Не только о Барселоне и Реале. Превью сезона Ла Лиги

Некоторые болельщики «Реала» воспринимают приход Алонсо как начало новой эры в «Реале». Ведь до этого командой на протяжении многих лет подряд руководили крутые наставники, но не умелые тактики. А вот теперь... А что теперь? Алонсо действительно является топ-тренером и имеет больше шансов привить команде свой собственный стиль футбола, чем, например, Зидан или Анчелотти. Но главное не изменилось: трансферами в Мадриде заправляет Перес. Именно он принимает ключевые решения. Подтверждение – ситуация с Родриго. Тот имел более высокую оценку от Whoscored в предыдущем сезоне ЛЧ, чем Мбаппе, еще и в обороне целый год больше помогал, однако на клубном ЧМ почти не играл. Вряд ли Алонсо не знает, насколько полезен бразилец для команды. Знает. Но Перес хочет видеть на его месте более звездного футболиста – и Родриго ожидает своего трансфера. Новая метла по-новому метет, однако управляют ею все те же руки...

Один из главных вопросов для «Реала»: смогут ли найти общий язык Перес и Хаби? Если нет – ситуаций, подобных той, которая сложилась с Родриго, будет больше. Но если да, то «Реал» снова вернется на вершину. Рано или поздно. Потому что он самый богатый в Испании. Однако это вопрос ближайших лет, а нас интересует «только» отдельно взятый сезон, который стартует в скором времени. Этот текст – именно с такими вопросами, ответы на которые мы получим в худшем случае в мае 2026-го.

Флик на второй год – топ-тренер?

Getty Images/Global Images Ukraine

В «Баварии» немецкий специалист в первый же сезон выиграл ЛЧ и требл. Что было на второй? Все еще чемпионство в Бундеслиге – но точно не лучший футбол и вылет из главного турнира Европы от «ПСЖ» аж в четвертьфинале. С одной стороны, Флик не получил не то что желаемых, но и вообще трансферов как таковых, что может его оправдать. С другой, ситуация в Каталонии сейчас аналогичная, поэтому если причина была именно в отсутствии обновлений, то проблем снова не избежать. В предыдущем розыгрыше «Барселона» уже играла на пределе. Рафинья провел лучший сезон в карьере. И Педри. И Ямаль. И Мартинес. И Кунде. И Бальде. Многие. Даже Левандовский, который как будто понемногу уезжал с ярмарки, вернулся и начал забивать как в старые добрые времена. Флик выжал максимум из этого состава.

И максимума почти хватило для игры в финале ЛЧ. То есть если Ханси это повторит – «Барса» будет претендовать на победу во всех турнирах, а чемпионство в Испании заберет без конкуренции. Но почему вообще должен повторить? Некоторые уже не смогут прибавить. Левандовского может настигнуть старость. В предыдущем сезоне везло с травмами (из лидеров никто не был вне игры долго), а теперь может быть по-другому. Да и «Барселону» должны начать «читать». Осенью она казалась почти идеальной, а весной в ЛЧ ее уже наказывали за ошибки «Боруссия» и «Интер» (команда пропустила по 3-4 в 3-х последних поединках турнира). Понемногу к «Барсе» Флика приспосабливаются. Если она не найдет ресурса для прогресса, то неизбежно деградирует. Немецкому специалисту пора быть гибким и вариативным. Но способен ли он...

Матчи Реала будет приятно смотреть?

Давайте начистоту: состав команды является едва ли не лучшим в мире по суммарному уровню мастерства. Здесь нет слабых футболистов. Зато есть сразу несколько игроков, которые в хороший год могут претендовать на Золотой мяч. В сборной лучших в мире точно был бы хотя бы 1 исполнитель из мадридского «Реала», а скорее всего – больше. Здесь Родриго почти не играл на КЧМ, а команде было норм. Согласен, что состав не является сбалансированным, но является ли он топовым? Абсолютно точно да. Однако «Реал» уже несколько лет подряд не играет в топ-футбол. Он регулярно выигрывает в великолепном стиле за счет характера и индивидуальных действий исполнителей, но именно как команда самых талантливых не впечатляет. Нет изысканных комбинаций, сложных голов и т.д. Довольно часто «Реал» выигрывает матч – а ты не получаешь удовольствия от просмотра.

Getty Images/Global Images Ukraine

Так было с Зиданом и Анчелотти. С Алонсо может быть по-другому. Потому что его «Байер» не только побеждал в последние 2 сезона – но и делал это эффектно. Менял фланг атаки по несколько раз за наступление, выводил на удары целенаправленно вингбеков, забивал на последних минутах, но часто не только благодаря силе воли и желанию – а в результате длительного натиска с кучей ударов. Алонсо с лучшими футболистами мира может поставить лучший футбол в мире. Скорее всего. Но времени может не хватить. Это «Реал», поэтому результат здесь нужен еще вчера. В интересах Алонсо придумать не что-то эффектное, а эффективное. Если пойдет по этому пути, также может достичь успеха. Но ничего не изменится. Зачем тогда приглашать Хаби вместо Карло, если хочешь сделать из первого Анчелотти? Но если Алонсо пойдет другим путем, матчи «Реала» наконец-то можно будет смотреть с удовольствием каждую неделю.

Зачем усиливается Атлетико?

После матча, по итогам которого мадридцы вылетели с КЧМ, Гризманн улыбался. Потому что команде не нужен результат. Ведущая идея здесь не побеждать, а делать на поле что-то такое, чтобы уходить с него с высоко поднятой головой. И не то чтобы это плохой подход, просто «Атлетико» имеет 1.5-кратное преимущество над ближайшим преследователем в рейтинге зарплат Ла Лиги. Поэтому команда уверенно держится на 3-м месте как здесь, так и в иерархии местного футбола. Так почему же она даже не пытается сделать шаг вперед? Риск провалиться невелик, стабильных топов, кроме «Реала» и «Барселоны», в Испании просто нет. Да и даже те проблемные: «сливочные» ищут себя и перестраиваются, а каталонцы не имеют денег на топ-трансферы. Путь к вершине открыт. Надо просто по нему идти. Однако «Атлетико» не идет. Допускает ошибки и отказывается от амбиций.

Есть призрачная надежда, что в этом году будет по-другому. Потому что команда уже потратила более 150-и миллионов на новичков. За 16+ подписаны правый, левый и центральный защитники, центральный и атакующий хав, левый вингер. Последний – Баэна, который точно будет создавать много шансов для партнеров. Обновления позиции Коке и обороны напрашивались и наконец состоялись. «Атлетико» стал сильнее этим летом, а еще понес лишь минимальные потери. Едва ли не единственная ощутимая – Де Поль. Если Баэна выполнит свою работу, а кто-то из новичков выстрелит, то мадридцы будут сильнее, чем в предыдущем розыгрыше. Но возникает вопрос: зачем? Чтобы сохранить 3-е место, было бы достаточно не потерять собственных топов. Однако вместо этого произошло подписание новых. Значит, команда стремится к большему? Если да, должна доказывать это на поле. «Атлетико» наконец должен пойти за результатом. Иначе зачем это все?

Атлетик готов стать 4-й силой Испании?

Getty Images/Global Images Ukraine

Уже более десятилетия у нас есть стабильная топ-тройка в Испании. Команды в ней иногда меняются местами, в плохой год «Атлетико» делает паузу и выпадает на 4-е место, чтобы через сезон вернуться на законное 3-е. Но в целом одно и то же. Ни в одной из топ-лиг больше такого нет. И в Испании не должно быть. Потому что что это за чемпионат, в котором не может вырасти команда, способная разбить эту «вечную» тройку? «Атлетик», пожалуй, ближе всего к этому за последние несколько лет. И главное тому подтверждение – сохранение Уильямса этим летом. За футболистом приходила «Барселона», но он продлил контракт. Потому что в Бильбао уже есть ЛЧ, готовы платить хорошие деньги, нет сумасшедших перемен, из-за которых должен произойти провал. В последние сезоны здесь стабильно хорошо. Достаточно, чтобы клуб мог сохранить своего топ-футболиста несмотря на интерес гранда. «Атлетик» – уже большая команда.

Можно попробовать выйти на новый уровень. Это видимость борьбы за чемпионство (конкуренция хотя бы до декабря) и попытка выбросить кого-то из топ-3 за пределы медальной зоны. А почему бы и нет? Состав команды плюс-минус один и тот же уже несколько лет. Летом она никого не потеряла (правый защитник завершил карьеру, но клуб сразу подписал нового). Тренер – Вальверде, который, может, слишком простой для работы во главе «Барселоны», но является королем именно дистанции (в Каталонии дважды становился чемпионом Испании). Лига чемпионов может несколько помешать сохранять силы, но ЛЕ прошлого сезона ничего не испортила, хотя там команда сыграла чуть ли не максимум матчей. В составе еще есть молодежь, которая способна прогрессировать, а Уильямс после сезона отчаяния из-за несостоявшегося перехода может провести сезон расцвета, потому что теперь остаться – его решение. «Атлетик» способен стать 4-й силой Ла Лиги. Но станет ли?

С Вильярреалом все будет хорошо?

Марселино – тренер, которому не везет. Из «Валенсии» ушел из-за горе-президента. В Бильбао не получил денег и времени. Из «Марселя» его выгнали сумасшедшие болельщики угрозами. В «Вильярреале» все относительно неплохо, но этим летом клуб потратил на трансферы только 35 миллионов – а заработал на продажах вдвое больше. Есть 2 топ-потери в атаке: форвард Барри и вингер Баэна. Без одного будет труднее забивать голы, без другого – создавать шансы. Несколько новичков уже подписали, но их резюме – просто нормальные, без вау-эффекта. В сезон, когда команда будет вынуждена соревноваться одновременно в ЛЧ и ЛЛ, она рискует иметь меньше опций в атаке, чем в год, когда всерьез соревновалась только в чемпионате. В прошлом игровом году для квалификации в турнир лучших хватило 5-го места, но это скорее исключение. Невозможно закладываться, что такое будет происходить каждый сезон. А замахнуться на топ-4 с такими потерями трудно.

«Вильярреал» был 4-м лучшим в стране в предыдущем сезоне по xPTS. То есть, если отталкиваться исключительно от качества ударов его и по его воротам, играл в футбол лучше всех в Испании, кроме известной нам всем тройки. И это без большого количества топов, с Пепе, ветераном Парехо, с вратарем-ноунеймом. Как будто это уже максимум, на который только способен коллектив в такой комплектации. А комплектация стала хуже. И еврокубки добавились. Теперь речь идет не о прогрессе, а просто о том, чтобы не упасть слишком низко. Ведь есть пример «Реал Сосьедада», который еще недавно играл против «ПСЖ» в плей-офф ЛЧ – а теперь борется за финиш в первой десятке турнирной таблицы. «Вильярреал» играл в красивый футбол, его матчи было приятно смотреть, за Марселино лично хочется болеть – но крах вероятен. «Вильярреалу» нужно чудо, чтобы не упасть ниже 5-й строчки. Но даже финиш в зоне ЛК не гарантирован.

Бетис будет играть в самый привлекательный футбол?

Getty Images/Global Images Ukraine

Пожалуй, не будем учитывать «Барселону», хорошо? Но если взять всех остальных, то кто визуально так радовал в предыдущем сезоне в Испании, как это делал «Бетис»? Пеллегрини и клуб целенаправленно собирают в своей команде техничных футболистов, которые могут допустить позиционную ошибку в обороне, зато смогут принять и обработать сложный мяч, отдать точный длинный пас, нанести удар по воротам соперника по сумасшедшей дуге, обойти 2-3 человека подряд и т.д. На фоне такого «Бетиса» в финале ЛК в мае игроки «Челси» выглядели лесорубами. Более успешными в умении побеждать, но не в игре в футбол. Испанцы действовали изысканно. Матч в первый час было приятно смотреть исключительно из-за их футбола. «Бетис» готов несколько жертвовать результатом ради того, чтобы оставаться верным своему стилю и командной философии. И с каждым годом он погружается в это все глубже и глубже...

Вероятно, в этом розыгрыше мы увидим самую привлекательную версию «Бетиса» в его новейшей истории. Поможет ли это чаще выигрывать матчи? Я не знаю. Но это точно сделает просмотр поединков команды приятным опытом. Летом команда снова вышла на рынок для того, чтобы подписать техничных исполнителей. Взяла нескольких футболистов из Латинской Америки, купила у «Атлетико» Рикельме, бесплатно переманила к себе Фирпо... Несколько технарей «Бетис» потерял, это так, но все равно прибавил в аспекте. Да и главные звезды остались в команде. Регресса точно ожидать не стоит. Видимо, в какой-то момент в течение сезона мы придем к тому, что матчи «Бетиса» будет смотреть приятнее, чем поединки «Атлетико» или «Атлетика», возможно – чем матчи «Реала». В случае провала на второй год с Фликом сюда еще может добавиться даже «Барселона»... «Бетис» имеет все, чтобы стать самым симпатичным в Испании.

Сельта снова будет зажигать в матчах с топами?

Я относительно мало смотрю Ла Лигу, однако когда в прошлом сезоне попадал на матчи «Сельты», то ни разу не был разочарован. В чемпионате «автобусов» коллектив-середняк со смелым футболом – большое счастье. «Сельта» была именно такой. Возможно, это вектор развития клуба, который уже много лет больше ставит на свою атаку, чем на оборону. Возможно, дело в молодом 37-летнем тренере, который представляет новую школу – специалистов, которые концентрируются не только на игре в защите. Возможно, дело в подборе исполнителей. Но благодаря чему-то из этого мы точно имеем 3:4 против «Барселоны» и «Вильярреала», 2:3 в матче с «Реалом», 10 случаев обмена голами в 12-и поединках против клубов топ-6 в сезоне. Почти во всех матчах «Сельты» против лидеров было зафиксировано 3+ забитых мячей, в большинстве – 4+. Для низшей Испании это сумасшедшая результативность.

И этим летом «Сельта» продолжает наращивать именно свой атакующий потенциал. В линию нападения уже подписаны Жутгла, форвард из «Брюгге», и Сарагоса, контракт которого принадлежит «Баварии», но который в предыдущем сезоне стал лучшим по удачным попыткам дриблинга и ассистам в составе «Осасуны». Кажется, команда настроена решать свои проблемы с поражениями 2:3 и 3:4 не улучшением игры в обороне, а еще большим количеством забитых голов. Подход сомнительный, но имеет право на жизнь и точно не заставит нас скучать в течение сезона. Если кто-то смотрит футбол только ради голов, то матчи «Сельты» могут стать для этого кого-то глотком свежего воздуха. Молодому тренеру нужно «просто» сохранить контроль над командой в момент, когда та начнет регулярно проигрывать (параллельное участие в ЛЕ неизбежно к этому приведет). Если «Сельта» не развалится в один из таких моментов, то команда-праздник в ЛЛ будет жить. Как минимум еще один год.

Немного о других

Альгуасиль возглавил «Аль-Шабаб». Настолько утомительна работа в «Реал Сосьедаде». В клубе решили не заморачиваться с заменой, поэтому новый наставник – бывший тренер дубля. Это не выглядит амбициозно, а без топ-покупок и с продажей Субименди – тем более. Состав все еще довольно сильный, но на фоне конкурентов, которые закупаются (или хотя бы имитируют деятельность на рынке), «Реал Сосьедад» выглядит тем, кому могут помочь финишировать высоко только провалы других. Плюс-минус то же самое с «Севильей»: снова новый тренер, снова 0 потраченных миллионов на трансферы. Правда, и с продаж заработано ровно 0, но это уже уточнение. Вы все правильно поняли: для команды почему-то трансферное окно так и не открылось. В прошлом сезоне внутренних ресурсов хватило только чтобы не вылететь, поэтому наивно ожидать, что тот же состав теперь будет бороться за высокие позиции.

«Жирона» окончательно решила стать середняком. Лучший трансфер лета для нее – Тома Лемар из «Атлетико». То есть здесь всем нам известный по УПЛ подход «а вдруг заиграет?». Имело бы место, если бы команда не рисковала вылететь в предыдущем сезоне и соответственно не нуждалась в усилении. Вероятно, до конца лета еще кого-то подпишет, но и так понятно: «Жирона» снова не засияет. Лучшая из возможных судеб – сохранение прописки без лишних нервов. «Осасуна» потеряла Сарагосу, «Валенсия» – Мамардашвили, «Эспаньол» – Гарсию. Ни одна из команд компенсировать как следует потерю в первое время не сможет точно, поэтому до Нового года все они будут страдать – а после этого борьба даже за топ-10 будет невозможна. «Райо» перевыполнил план в предыдущем розыгрыше, даже едва не квалифицировался в еврокубки – но успех развивать не пожелал. Один из самых дешевых составов лиги так и остался одним из самых дешевых. Нулевые амбиции.

Тройка новичков зашла – и сразу должна выходить. «Леванте», «Эльче» и «Овьедо» имеют самые низкие зарплатные ведомости и самые маленькие стоимости составов. Конечно, это не приговор, но пока непонятно, кого эти команды вообще могут обогнать. Скучные «Хетафе» и «Алавес» имеют опыт успешной борьбы за выживание. Вылет «Севильи» даже представить трудно. «Жирона» и «Райо» играют в слишком интересный, как для вылета, футбол. Возможно, «Эспаньол»? Тот не вылетел в мае только благодаря таланту своего вратаря, но и конкуренты у него были не слабее, чем в этом году. Ближе всех среди новичков к спасению должен быть на правах чемпиона Сегунды «Леванте», но и у него тренер с нулевым опытом работы на уровне Ла Лиги. Видимо, новички в сезоне проиграют очень много матчей. А «Овьедо» даже Касорла не поможет. Будет приятно увидеть его снова, почти наверняка он подарит нам несколько красивых историй в течение сезона. Видимо, это главное и едва ли не единственное, что могут дать нам клубы-новички ЛЛ – истории.