Трансферная бомба. Винисиус провел тайные переговоры с английским грандом

Бразильский вингер мадридского «Реала» Винисиус привлекает внимание нескольких клубов Английской Премьер-лиги, сообщает Indykaila News.

По информации источника, 25-летний футболист провел тайные переговоры с «Манчестер Сити», хотя сам опасается перехода в клуб, на который могут быть наложены санкции из-за обвинений в 115 нарушениях финансового фейр-плей. Также за Винисиусом следят «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Челси» и «Арсенал».

Вингер нацелен на трансфер в Англию этим либо следующим летом.

В сезоне 2024/25 Винисиус Жуниор провел 58 матчей на клубном уровне, отличившись 22 забитыми мячами и 19 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 170 миллионов евро.

