Нуньес – четвертый форвард в истории по суммарной стоимости трансферов
Выше в списке только Мората, Роналду и Лукаку
Совсем недавно уругваец Дарвин Нуньес официально перешел из «Ливерпуля» в «Аль-Хиляль» за 53 миллиона евро.
Благодаря этому переходу Нуньес стал четвертым форвардом в истории по суммарной стоимости трансферов – 184 млн.
Выше Дарвина в этом списке расположились только испанец Альваро Мората (208 млн, «Милан»), португалец Криштиану Роналду (247 млн, «Аль-Наср») и бельгиец Ромелу Лукаку (369,22 млн, «Наполи»).
По итогам прошлого сезона уругвайский нападающий провел 47 матчей, в которых забил 7 голов и отдал столько же результативных передач.
