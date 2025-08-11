Нуньес – четвертый форвард в истории по суммарной стоимости трансферов

Совсем недавно уругваец Дарвин Нуньес официально перешел из «Ливерпуля» в «Аль-Хиляль» за 53 миллиона евро.

Благодаря этому переходу Нуньес стал четвертым форвардом в истории по суммарной стоимости трансферов – 184 млн.

Выше Дарвина в этом списке расположились только испанец Альваро Мората (208 млн, «Милан»), португалец Криштиану Роналду (247 млн, «Аль-Наср») и бельгиец Ромелу Лукаку (369,22 млн, «Наполи»).

По итогам прошлого сезона уругвайский нападающий провел 47 матчей, в которых забил 7 голов и отдал столько же результативных передач.